Силуанов: У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу

Информация о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу не соответствует действительности, ведь необходимый объём средств для этого есть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств", — приводит его слова пресс-служба Минфина.