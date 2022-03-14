Силуанов: У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу
При этом ранее министр финансов РФ замечал, что страна будет платить по госдолгу рублями до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы.
Информация о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу не соответствует действительности, ведь необходимый объём средств для этого есть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств", — приводит его слова пресс-служба Минфина.
А ранее Антон Силуанов назвал объём замороженных на Западе золотовалютных резервов России. ЦБ было отложено на чёрный день порядка 640 млрд долларов, а теперь примерно половина этих ресурсов неактивна.
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