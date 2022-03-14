Mirror: Состояние Елизаветы II не позволяет ей выгуливать своих собак

Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II не позволяет ей выводить на прогулку своих любимых собак. Как сообщает газета Mirror со ссылкой на близкий к монаршей семье источник, за неё это делают помощники.

За всю свою жизнь королева владела более чем 30 собаками пород корги и дорги. Однако сейчас 95-летняя монаршая особа уже на протяжении шести месяцев не выгуливает питомцев. Помощники занимаются ими с октября прошлого года, когда королева попала в больницу.

По данным газеты The Sun, существуют опасения, что Елизавета II больше никогда не сможет снова выгуливать своих собак. Со ссылкой на источник из её окружения указывается, что королева "недостаточно хорошо себя чувствует". При этом после смерти мужа принца Филиппа в прошлом году собаки стали для неё источником утешения. Особенно часто она общается с ними во время кризиса и стресса, уверяет издание.