Минобороны показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами ВСУ
Авиационный удар наносился парой самолётов с ракетным вооружением, уточнили в оборонном ведомстве. После завершения миссии силы ВКС России вернулись на аэродром базирования.
Штурмовик Су-25 уничтожает склад ВСУ с боеприпасами. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры с уничтожением складов с боеприпасами Вооружённых сил Украины. На видео штурмовики Су-25 наносят по ним ракетный удар.
"Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением", — уточнили в ведомстве.
После завершения миссии самолёты вернулись на аэродром базирования.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео Минобороны РФ