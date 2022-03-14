Жертвами январских протестов в Казахстане стали 230 человек

В результате массовых беспорядков, которые прошли в январе в Казахстане, погибло 230 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

"Что касается жертв тех событий. Всего по стране — 230 погибших, среди них — 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алма-Ате — их 139 человек", — сказал он на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента).

По словам Асылова, 20 жертв беспорядков случайно попали под обстрел, среди них есть те, кто попал под перекрёстный огонь, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах. Также генпрокурор рассказал о 3,5 тысячи пострадавших силовиков.