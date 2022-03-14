Жертвами январских протестов в Казахстане стали 230 человек
По словам генерального прокурора республики, 20 погибших случайно попали под обстрел, также пострадало около 3,5 тыс. полицейских и солдат.
В результате массовых беспорядков, которые прошли в январе в Казахстане, погибло 230 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.
"Что касается жертв тех событий. Всего по стране — 230 погибших, среди них — 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алма-Ате — их 139 человек", — сказал он на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента).
По словам Асылова, 20 жертв беспорядков случайно попали под обстрел, среди них есть те, кто попал под перекрёстный огонь, а также те, кто не подчинился требованиям военных на блокпостах. Также генпрокурор рассказал о 3,5 тысячи пострадавших силовиков.
Всего же после массовых беспорядков правоохранительные органы Казахстана арестовали 766 человек, добавил генпрокурор. В основной массе это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные и без высшего образования.
Как рассказывал Лайф, на фоне январских масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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