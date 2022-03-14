Глава Чечни Кадыров рассказал, что находился в Гостомеле
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Он также указал на то, что украинская разведка не умеет работать, в чём виноваты иностранные инструкторы.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в рамках российской спецоперации на Украине был в Гостомеле. Так он прокомментировал данные украинской разведки о его возможном местонахождении на территории Незалежной.
"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что разведка Службы безопасности Украины не умеет работать, в чём виноваты иностранные инструкторы, которые обучают по устаревшим методикам. Глава Чечни также пообещал украинским военным доказать, что российская практика учит лучше, чем иностранная теория.
Как сообщал Лайф, телеграм-канал телерадиокомпании "Грозный" опубликовал видео, на котором командир докладывает главе Чечни Рамзану Кадырову о ходе боевых действий по освобождению ДНР. При этом из разговора следует, что они с бойцами находятся в нескольких километрах от украинской столицы.