Глава Чечни Кадыров рассказал, что находился в Гостомеле

Он также указал на то, что украинская разведка не умеет работать, в чём виноваты иностранные инструкторы.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в рамках российской спецоперации на Украине был в Гостомеле. Так он прокомментировал данные украинской разведки о его возможном местонахождении на территории Незалежной.

"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что разведка Службы безопасности Украины не умеет работать, в чём виноваты иностранные инструкторы, которые обучают по устаревшим методикам. Глава Чечни также пообещал украинским военным доказать, что российская практика учит лучше, чем иностранная теория.