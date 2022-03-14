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Опубликовано 14 марта 2022, 05:04
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Глава Чечни Кадыров рассказал, что находился в Гостомеле

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Он также указал на то, что украинская разведка не умеет работать, в чём виноваты иностранные инструкторы.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в рамках российской спецоперации на Украине был в Гостомеле. Так он прокомментировал данные украинской разведки о его возможном местонахождении на территории Незалежной.

"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что разведка Службы безопасности Украины не умеет работать, в чём виноваты иностранные инструкторы, которые обучают по устаревшим методикам. Глава Чечни также пообещал украинским военным доказать, что российская практика учит лучше, чем иностранная теория.

Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и националистов при виде чеченских бойцов
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и националистов при виде чеченских бойцов

Как сообщал Лайф, телеграм-канал телерадиокомпании "Грозный" опубликовал видео, на котором командир докладывает главе Чечни Рамзану Кадырову о ходе боевых действий по освобождению ДНР. При этом из разговора следует, что они с бойцами находятся в нескольких километрах от украинской столицы.

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Максим Плетнёв
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