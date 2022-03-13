СМИ: Кадыров прибыл на Украину и выслушал доклад чеченских бойцов

Из разговора военнослужащего с главой Чечни следует, что они с бойцами находятся примерно в семи километрах от Киева.

Военнослужащий докладывает Кадырову о ходе спецоперации и наступлении войск. Видео © Телеграм / ЧГТРК "Грозный"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в зоне российской спецоперации на Украине, утверждают СМИ. В телеграм-канале телерадиокомпании "Грозный" опубликовано видео, на котором командир докладывает Кадырову о ходе боевых действий по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось. Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли в Киев", — говорит командир.