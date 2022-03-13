СМИ: Кадыров прибыл на Украину и выслушал доклад чеченских бойцов
Из разговора военнослужащего с главой Чечни следует, что они с бойцами находятся примерно в семи километрах от Киева.
Военнослужащий докладывает Кадырову о ходе спецоперации и наступлении войск. Видео © Телеграм / ЧГТРК "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в зоне российской спецоперации на Украине, утверждают СМИ. В телеграм-канале телерадиокомпании "Грозный" опубликовано видео, на котором командир докладывает Кадырову о ходе боевых действий по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР).
"Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось. Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли в Киев", — говорит командир.
Где именно снято видео, неизвестно. Вокруг темно, лица собеседников подсвечивают с помощью фонарика. Из разговора военнослужащего с Кадыровым следует, что они с бойцами находятся в семи километрах от Киева.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.