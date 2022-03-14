На Камчатке эвакуировали все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о минировании

На Камчатке проходит эвакуация всех школ, техникумов и колледжей из-за сообщения о возможном минировании зданий учебных заведений. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций", — сообщили в пресс-службе.