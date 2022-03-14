НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 04:39

На Камчатке эвакуировали все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о минировании

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий, а занятия для учащихся были отменены.

На Камчатке проходит эвакуация всех школ, техникумов и колледжей из-за сообщения о возможном минировании зданий учебных заведений. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона.

"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители проверяют "заминированные" здания на наличие взрывных устройств. Тем временем занятия учащихся второй смены были отменены.

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ

До этого Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1