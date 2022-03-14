НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 04:02

Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla столкнулись с серьёзным инфляционным давлением

Бизнесмен сослался на статью газеты Financial Times от 3 марта, в которой отмечено, что цены достигли самого высокого уровня с 2008 года на фоне ситуации с Украиной.

<p>Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск рассказал, что его компании SpaceX и Tesla столкнулись с серьёзным инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом предприниматель написал в "Твиттере".

"Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни", — написал Маск.

В качестве доказательства бизнесмен приложил статью газеты Financial Times от 3 марта, в которой отмечено, что цены на товары взлетели до рекордного уровня с 2008 года, а связано это с опасениями всего мира по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации с Украиной.

Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"

Илон Маск разрешил Starlink блокировать российские СМИ "только под дулом пистолета"

Ранее Лайф писал, что Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа. Американский бизнесмен признал, что компенсировать экспорт из России оперативно не удастся, тем более за счёт "зелёной" энергетики.

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1