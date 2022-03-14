Илон Маск заявил, что SpaceX и Tesla столкнулись с серьёзным инфляционным давлением

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск рассказал, что его компании SpaceX и Tesla столкнулись с серьёзным инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом предприниматель написал в "Твиттере".

"Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни", — написал Маск.

В качестве доказательства бизнесмен приложил статью газеты Financial Times от 3 марта, в которой отмечено, что цены на товары взлетели до рекордного уровня с 2008 года, а связано это с опасениями всего мира по поводу поставок сырья из России на фоне ситуации с Украиной.