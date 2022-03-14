Премьер Японии Кисида заявил о необходимости создания нового мирового порядка
Политик отметил, что Токио неоднократно заявлял о необходимости реформирования Совбеза ООН.
Действия России на Украине показали необходимость формирования нового мирового порядка. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в парламенте страны.
"Агрессивные действия России — постоянного члена Совета Безопасности ООН, на котором лежит огромная ответственность за поддержание мира и стабильности международного сообщества — говорят о необходимости создания нового мирового порядка", — сказал японский премьер.
Кисида отметил, что Япония неоднократно заявляла о необходимости реформирования Совбеза ООН, а именно того, кто обладает в совете правом вето. По словам политика, в первую очередь в этом вопросе Токио намерен сотрудничать с Парижем, который разделяет точку зрения Японии в этом вопросе.
Как сообщал Лайф, ранее Фумио Кисида выступил с предложением провести реформу Совета Безопасности ООН.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / EPA