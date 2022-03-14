Лаборатория Касперского предупредила о вновь актуальной старой схеме мошенников

Компания "Лаборатория Касперского" рассказала россиянам о старой мошеннической схеме в Интернете, которая в последнее время вновь набирает популярность у злоумышленников. Об этом сообщили РИА "Новости" в компании.

Отмечается, что эксперты обнаружили массовую рассылку по электронным адресам крупных организаций. Так, сотрудник получает письмо, в котором говорится, что отправитель неправильно записал электронную почту бухгалтерии и поэтому просит переслать счёт для оплаты по нужному адресу. Внутри письма находятся все платёжные документы. Только за прошлую неделю было отправлено несколько тысяч таких писем.

По данным компании, сумма, указанная в письме, обычно не превышает тысячу рублей. Возможно, мошенники делают ставку на то, что число покажется бухгалтерам незначительным и они, не разбираясь, оплатят счёт. Отмечается, что последний раз подобные рассылки фиксировались много лет назад.

"Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса", — пояснил руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.