Аналитик Лынова объяснила россиянам, как платить со смартфона в условиях санкций
Эксперт рассказала о работе мобильной платёжной системы MirPay в условиях ограничений.
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На российском рынке есть аналоги заблокированных сервисов для оплаты товаров и услуг с помощью смартфона и других мобильных устройств. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.
Эксперт подчеркнула, что аналоги, позволяющие платить телефоном, в основном работают на базе оперативной системы Android. Среди таких Лынова отметила отечественную платёжную систему MirPay, которая работает с картами "Мир". Разработчиком выступает Национальная система платёжных карт, а само приложение NSPK можно найти в магазинах Google Play и Huawei AppGallery.
Лынова добавила, что в процессе поиска альтернативных платёжных сервисов можно легко попасть в руки аферистов. Таким образом, увеличивается риск потерять сбережения, привязывая карты к ненадёжным сервисам бесконтактной оплаты. Также нужно помнить о необходимости защиты данных банковских карт, хранимых приложениями в смартфоне, от вредоносного шпионского ПО, важно установить мобильный антивирус.
"Во избежание утечки данных банковских карт или их неправомерного использования в результате утери/кражи телефона следует использовать стандартные меры защиты — блокировку устройства с помощью графического ключа, кода доступа, отпечатка пальца", — резюмировала аналитик.
Напомним, ранее транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что истекшие карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе "Мир".