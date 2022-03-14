Аналитик Лынова объяснила россиянам, как платить со смартфона в условиях санкций

На российском рынке есть аналоги заблокированных сервисов для оплаты товаров и услуг с помощью смартфона и других мобильных устройств. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

Эксперт подчеркнула, что аналоги, позволяющие платить телефоном, в основном работают на базе оперативной системы Android. Среди таких Лынова отметила отечественную платёжную систему MirPay, которая работает с картами "Мир". Разработчиком выступает Национальная система платёжных карт, а само приложение NSPK можно найти в магазинах Google Play и Huawei AppGallery.

Лынова добавила, что в процессе поиска альтернативных платёжных сервисов можно легко попасть в руки аферистов. Таким образом, увеличивается риск потерять сбережения, привязывая карты к ненадёжным сервисам бесконтактной оплаты. Также нужно помнить о необходимости защиты данных банковских карт, хранимых приложениями в смартфоне, от вредоносного шпионского ПО, важно установить мобильный антивирус.