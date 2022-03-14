Экономист Максакова объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад
Специалист отметила, что прекращение экспорта некоторых вещей может вызвать дефицит продукции и рост цен на западном рынке.
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В российском экспорте есть некоторые товары, без которых Западу не обойтись. Прекращение поставок этой продукции может привести к крайне негативным последствиям, рассказала агентству "Прайм" и.о. завкафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова.
По словам эксперта, возможное ограничение или полный запрет на экспорт удобрений может сказаться не только на европейском, но и на мировом продовольственном рынке, вызвав нехватку товаров и рост цен. А всё дело в том, что Россия входит в пятёрку основных производителей удобрений во всём мире, при этом две трети её продукции продаётся за рубеж.
Эксперт добавила, что российские контрсанкции могут распространяться и на те позиции, которые пока не задеты рестрикциями Запада: никель, палладий, алюминий, другие металлы и сырьевые товары. Так, на Россию приходится порядка 10–12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Ограничение поставок этих металлов за рубеж может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, в том числе на производстве электрокаров, подчеркнула Максакова.
Ранее кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.