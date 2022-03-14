Экономист Максакова объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад

В российском экспорте есть некоторые товары, без которых Западу не обойтись. Прекращение поставок этой продукции может привести к крайне негативным последствиям, рассказала агентству "Прайм" и.о. завкафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

По словам эксперта, возможное ограничение или полный запрет на экспорт удобрений может сказаться не только на европейском, но и на мировом продовольственном рынке, вызвав нехватку товаров и рост цен. А всё дело в том, что Россия входит в пятёрку основных производителей удобрений во всём мире, при этом две трети её продукции продаётся за рубеж.

Эксперт добавила, что российские контрсанкции могут распространяться и на те позиции, которые пока не задеты рестрикциями Запада: никель, палладий, алюминий, другие металлы и сырьевые товары. Так, на Россию приходится порядка 10–12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Ограничение поставок этих металлов за рубеж может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, в том числе на производстве электрокаров, подчеркнула Максакова.