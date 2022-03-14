Посольство РФ назвало вымыслом информацию WSJ о запугивании американского бизнеса
В дипмиссии отметили, что на территории России работает много западных предприятий, причём свыше тысячи из них — американские.
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Посольство РФ в США назвало вымыслом сведения американской газеты The Wall Street Journal о запугивании представителей американских компаний и угрозах национализации их активов в России. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.
"13 марта, ссылаясь на неназванные источники, газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой обвинила российские органы прокуратуры в запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России. В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal — это чистый вымысел", — подчеркнули в диппредставительстве.
Как отметили в российском посольстве, на территории нашей страны работает большое количество западных предприятий, причём свыше тысячи из них принадлежат Соединённым Штатам. В дипмиссии подчеркнули, что решение о продолжении работы в РФ по-прежнему принимают сами компании, но напомнили, что попытки насолить России так или иначе закончатся серьёзными убытками.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а компания Starbucks сообщила о приостановке работы в РФ.