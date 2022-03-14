Посольство РФ назвало вымыслом информацию WSJ о запугивании американского бизнеса

Посольство РФ в США назвало вымыслом сведения американской газеты The Wall Street Journal о запугивании представителей американских компаний и угрозах национализации их активов в России. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипмиссии.

"13 марта, ссылаясь на неназванные источники, газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой обвинила российские органы прокуратуры в запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в России. В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal — это чистый вымысел", — подчеркнули в диппредставительстве.