По мнению немецкого парламентария, вооружение, которое ныне активно доставляется в Незалежную, только затягивает кризис.

Санкции против России и поставки вооружения Киеву не решат текущий кризис вокруг Украины, так считает депутат Бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт.

В интервью Die Welt она отметила, что оружие, которое ныне поставляется Украине, только затягивает кризис, при этом оно никак не поможет Киеву. Кроме того, обещание членства в НАТО также не помогло Незалежной, отметила немецкий парламентарий.

При этом Вагенкнехт напомнила о резкой реакции Москвы на накачку Киева вооружением и вялотекущую интеграцию Незалежной в Североатлантический альянс, указав также на наличие в стране американских военных и проведение на её территории учений НАТО. По мнению депутата Бундестага, без "ползучей" интеграции Украины в альянс текущего кризиса, вероятно, не произошло бы. Также она привела мнение американского внешнеполитического деятеля Джорджа Кеннана, который в своё время предупреждал о негативных последствиях расширения НАТО на восток.

"Гарантированный нейтралитет [Украины] был бы разумным [решением] по многим причинам", — добавила Вагенкнехт.