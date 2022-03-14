Депутат Бундестага Вагенкнехт заявила о вреде западных поставок оружия Украине
По мнению немецкого парламентария, вооружение, которое ныне активно доставляется в Незалежную, только затягивает кризис.
Санкции против России и поставки вооружения Киеву не решат текущий кризис вокруг Украины, так считает депутат Бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
В интервью Die Welt она отметила, что оружие, которое ныне поставляется Украине, только затягивает кризис, при этом оно никак не поможет Киеву. Кроме того, обещание членства в НАТО также не помогло Незалежной, отметила немецкий парламентарий.
При этом Вагенкнехт напомнила о резкой реакции Москвы на накачку Киева вооружением и вялотекущую интеграцию Незалежной в Североатлантический альянс, указав также на наличие в стране американских военных и проведение на её территории учений НАТО. По мнению депутата Бундестага, без "ползучей" интеграции Украины в альянс текущего кризиса, вероятно, не произошло бы. Также она привела мнение американского внешнеполитического деятеля Джорджа Кеннана, который в своё время предупреждал о негативных последствиях расширения НАТО на восток.
"Гарантированный нейтралитет [Украины] был бы разумным [решением] по многим причинам", — добавила Вагенкнехт.
Ранее Лайф писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание сделать Украину членом НАТО.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Zuma