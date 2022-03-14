В МИД РФ считают, что США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях

Власти Соединённых Штатов всё чаще злоупотребляют тем, что штаб-квартира Организации Объединённых Наций (ООН) находится в их стране, используют это для извлечения собственных выгод в политических вопросах. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

"В последнее время США всё чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран", — сказал он в интервью РИА "Новости".