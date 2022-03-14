В МИД РФ считают, что США используют местоположение штаб-квартиры ООН в политических целях
Как отметил директор департамента международных организаций российского дипведомства Пётр Ильичёв, Вашингтон также оказывает давление на представительства других стран.
Власти Соединённых Штатов всё чаще злоупотребляют тем, что штаб-квартира Организации Объединённых Наций (ООН) находится в их стране, используют это для извлечения собственных выгод в политических вопросах. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
"В последнее время США всё чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран", — сказал он в интервью РИА "Новости".
По словам Ильичёва, подобные действия американских властей идут вразрез с основополагающими международно-правовыми нормами, в том числе зафиксированными в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
Как писал Лайф, постпред РФ Василий Небензя 28 февраля заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны были покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ. В МИД РФ пообещали, что высылка российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа. 7 марта объявленные персонами нон грата дипломаты вылетели из США в РФ вместе с семьями.
ТАСС / Валерий Шарифулин