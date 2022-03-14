Власти Крыма заявили, что полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором

По словам вице-премьера региона, уже сейчас можно задумываться о налаживании перевозок через морские порты Крыма, Мариуполя и Бердянска.

Крымский полуостров и республики Донбасса в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины удалось связать сухопутным коридором. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, замглавы крымского правительства Георгий Мурадов.

"Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя", — сказал в беседе с РИА "Новости" Мурадов.