Власти Крыма заявили, что полуостров удалось связать с Донбассом сухопутным коридором
По словам вице-премьера региона, уже сейчас можно задумываться о налаживании перевозок через морские порты Крыма, Мариуполя и Бердянска.
Крымский полуостров и республики Донбасса в рамках проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины удалось связать сухопутным коридором. Об этом сообщил постоянный представитель Крыма при Президенте РФ, замглавы крымского правительства Георгий Мурадов.
"Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя", — сказал в беседе с РИА "Новости" Мурадов.
По словам постпреда, пока идут бои с украинскими националистами, взятая под контроль автодорога может способствовать поставкам гуманитарных грузов населению освобождённых районов Донецкой Народной Республики. Мурадов также отметил, что уже сейчас можно задумываться о налаживании перевозок через морские порты Крыма, Мариуполя и Бердянска.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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