В Австралии из-за санкций против России рекордно выросли цены на бензин
В крупнейших городах страны стоимость автомобильного топлива достигла максимума с 2014 года.
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Цены на бензин в Австралии достигли максимума за последние восемь лет из-за санкций, введённых западными странами в отношении России. Об этом свидетельствуют данные австралийской Государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).
Согласно информации ведомства, в таких больших городах, как Сидней, Мельбурн, Брисбен, Аделаида и Перт, цена на автомобильное топливо выросла до 1,82 австралийского доллара (1,33 доллара США) за литр. Это стало рекордной отметкой с 2014 года. Как отмечает ACCC, рост цен был спровоцирован ситуацией на Украине, а также отказом участников ОПЕК нарастить добычу нефти. Также определённую роль сыграло восстановление спроса на чёрное золото.
Ранее Лайф рассказывал, что в Италии дальнобойщики отказались работать из-за высоких цен на бензин.