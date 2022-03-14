ASUS рассматривает возможность эвакуации бизнеса из России

Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS рассматривает возможность эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России. Об этом сообщила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

"В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России", — приводит её слова Центральное информационное агентство острова на фоне призывов Украины прекратить отношения с РФ.

В кулуарах парламента Ван Мэйхуа заявила, что компания будет заботиться о своей репутации.