ASUS рассматривает возможность эвакуации бизнеса из России
Компания будет заботиться о своей репутации, заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, комментируя призывы Украины прекратить отношения с РФ.
Тайваньский производитель компьютерной техники ASUS рассматривает возможность эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России. Об этом сообщила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.
"В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России", — приводит её слова Центральное информационное агентство острова на фоне призывов Украины прекратить отношения с РФ.
В кулуарах парламента Ван Мэйхуа заявила, что компания будет заботиться о своей репутации.
Ранее Лайф рассказывал, что разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили работу в России. Компании отметили, что не могут принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент.
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