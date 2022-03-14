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14 марта, 06:22
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Центробанк изменит порядок расчёта официальных курсов доллара и евро

Изменения должны повысить репрезентативность американской валюты по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке, уточнила пресс-служба регулятора.

Центробанк РФ расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к российской валюте. Об этом сказано в сообщении регулятора.

"Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчёта составлял 10:00–11:30 мск. Расширение временного диапазона расчёта курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня", — говорится в записи.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов. Согласно задумке ЦБ РФ, изменения должны повысить репрезентативность курса доллара по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке. Проект указания направлен на регистрацию в Минюcт и вступит в силу со дня официального опубликования.

Центробанк временно запретил банкам брать комиссию с физлиц за выдачу долларов

Центробанк временно запретил банкам брать комиссию с физлиц за выдачу долларов

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк ограничил выдачу наличной иностранной валюты для ИП и юрлиц. Речь идёт о долларах США, японских иенах, фунтах стерлингов и евро. Средства можно будет снять только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

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Банк России

Артур Лапсаков

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