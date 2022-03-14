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14 марта, 06:47

Минфин утвердил временный порядок выплат госдолга в иностранной валюте

Однако фактическая возможность этого будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможностей правительства и Центробанка распоряжаться средствами на своих валютных счетах.

Министерство финансов РФ утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам Российской Федерации в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объёме", — сказано в записи.

Для исполнения обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платёжные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность осуществления выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможностей правительства и Центробанка распоряжаться средствами на своих валютных счетах. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платёжное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, уточнили в министерстве.

Силуанов: У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу

Силуанов: У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу

А ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал объём замороженных на Западе золотовалютных резервов России. ЦБ было отложено на чёрный день порядка 640 миллиардов долларов, а теперь примерно половина этих ресурсов неактивна.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

Комментарий

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Александр Костровсегодня в 07:37

Почему Россия не объявляет санкции против Запада ... пусть даже частичные или временные - на месяц ???!!!

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