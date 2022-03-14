Минфин утвердил временный порядок выплат госдолга в иностранной валюте

Министерство финансов РФ утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам Российской Федерации в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объёме", — сказано в записи.

Для исполнения обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платёжные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность осуществления выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможностей правительства и Центробанка распоряжаться средствами на своих валютных счетах. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платёжное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, уточнили в министерстве.