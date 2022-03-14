Минобороны: За сутки российская авиация поразила 187 объектов ВСУ

Также за ночь 14 марта было сбито четыре украинских беспилотника, включая один "Байрактар ТБ-2", добавил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

За сутки авиация ВКС России поразила 187 объектов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 187 объектов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

В частности, удар пришёлся по двум пунктам управления, одному зенитному ракетному комплексу "Бук-М1", одной радиолокационной станции наведения и целеуказания, двум реактивным установками залпового огня, двум станциям радиоэлектронной борьбы, двум складам боеприпасов и ГСМ, а также 31 месту скопления боевой техники.