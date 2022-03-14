Минобороны: За сутки российская авиация поразила 187 объектов ВСУ
Также за ночь 14 марта было сбито четыре украинских беспилотника, включая один "Байрактар ТБ-2", добавил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
За сутки авиация ВКС России поразила 187 объектов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 187 объектов ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
В частности, удар пришёлся по двум пунктам управления, одному зенитному ракетному комплексу "Бук-М1", одной радиолокационной станции наведения и целеуказания, двум реактивным установками залпового огня, двум станциям радиоэлектронной борьбы, двум складам боеприпасов и ГСМ, а также 31 месту скопления боевой техники.
Кроме того, за ночь 14 марта российская авиация и ПВО сбили четыре украинских беспилотника, включая один "Байрактар ТБ-2", добавил Конашенков.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Михаил Терещенко