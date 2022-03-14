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14 марта, 07:08

Кадыров пообещал госнаграды работающим "за Россию" сотрудникам СБУ

По словам главы Чечни, таковых "немало" и "это несказанно радует". К наградам они будут представлены после завершения "Операции Z", уточнил он.

<p>Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/RKadyrov_95/1402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал представить к государственным наградам сотрудников Службы безопасности Украины, работающих "за Россию против бандеровщины". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны", — сказано в его сообщении.

По словам Кадырова, таковых "немало" и "это несказанно радует".

Глава Чечни Кадыров рассказал, что находился в Гостомеле

Глава Чечни Кадыров рассказал, что находился в Гостомеле

Как сообщал Лайф, телеграм-канал телерадиокомпании "Грозный" опубликовал видео, на котором командир докладывает главе Чечни Рамзану Кадырову о ходе боевых действий по освобождению ДНР. При этом из разговора следует, что они с бойцами находятся в нескольких километрах от украинской столицы.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Артур Лапсаков

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