Кадыров пообещал госнаграды работающим "за Россию" сотрудникам СБУ

По словам главы Чечни, таковых "немало" и "это несказанно радует". К наградам они будут представлены после завершения "Операции Z", уточнил он.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал представить к государственным наградам сотрудников Службы безопасности Украины, работающих "за Россию против бандеровщины". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны", — сказано в его сообщении.

По словам Кадырова, таковых "немало" и "это несказанно радует".