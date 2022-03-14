Кадыров пообещал госнаграды работающим "за Россию" сотрудникам СБУ
Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram-канал Kadyrov_95
По словам главы Чечни, таковых "немало" и "это несказанно радует". К наградам они будут представлены после завершения "Операции Z", уточнил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал представить к государственным наградам сотрудников Службы безопасности Украины, работающих "за Россию против бандеровщины". Об этом он написал в телеграм-канале.
"Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны", — сказано в его сообщении.
По словам Кадырова, таковых "немало" и "это несказанно радует".
Как сообщал Лайф, телеграм-канал телерадиокомпании "Грозный" опубликовал видео, на котором командир докладывает главе Чечни Рамзану Кадырову о ходе боевых действий по освобождению ДНР. При этом из разговора следует, что они с бойцами находятся в нескольких километрах от украинской столицы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.