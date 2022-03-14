Минобороны: Продвижение войск РФ за сутки составило 11 километров

Как отметил представитель министерства, группировка войск Луганской Народной Республики ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка.

Продвижение российских военных в ходе "Операции Z" на Украине за сутки составило 11 километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения российских вооружённых сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водное, Сладкое, Степное, Тарамук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров", — сказал он на брифинге.