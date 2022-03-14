Минобороны: Продвижение войск РФ за сутки составило 11 километров
Как отметил представитель министерства, группировка войск Луганской Народной Республики ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка.
Продвижение российских военных в ходе "Операции Z" на Украине за сутки составило 11 километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения российских вооружённых сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водное, Сладкое, Степное, Тарамук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров", — сказал он на брифинге.
Конашенков отметил, что группировка войск Луганской Народной Республики ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка, ранее блокировав город с восточного и южного направлений.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ