В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных

Там выделили прапорщика Ивана Козловцева, младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина, зенитную ракетную бригаду под командованием Владимира Полякова, а также разведгруппу Сергея Ершова.











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По данным ведомства, прапорщик Иван Козловцев вытащил из подбитой машины пострадавших товарищей. Он также развернул станцию спутниковой связи под непрекращающимся огнём. Таким образом Козловцев восстановил возможность координировать действия сил в бою.

В ходе воздушной разведки расчётом БПЛА "Орлан-10" младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин обнаружили шесть диверсионно-разведывательных групп, которые готовились напасть на колонны подвоза горючего и боеприпасов. Они также раскрыли реактивный взвод в составе трёх БМ-21 "Град". Позже по противнику был нанесён удар.

Более 30 воздушных целей были уничтожены, в том числе пять самолётов Су-24 и двадцать пять беспилотных летательных аппаратов, включая 12 турецких "Байрактаров". Этим занялась зенитная ракетная бригада под командованием Владимира Полякова.