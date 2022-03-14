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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 07:16
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В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных

Там выделили прапорщика Ивана Козловцева, младших сержантов Сергея Марусова и Александра Кузьмина, зенитную ракетную бригаду под командованием Владимира Полякова, а также разведгруппу Сергея Ершова.

  • Прапорщик Иван Козловцев. Фото © t.me / shot_shot
    Прапорщик Иван Козловцев. Фото © t.me / shot_shot
  • Младший сержант Сергей Марусов. Фото © t.me / shot_shot
    Младший сержант Сергей Марусов. Фото © t.me / shot_shot
  • Младший сержант Александр Кузьмин. Фото © t.me / shot_shot
    Младший сержант Александр Кузьмин. Фото © t.me / shot_shot
  • Командующий зенитной ракетной бригадой Владимир Поляков. Фото © t.me / shot_shot
    Командующий зенитной ракетной бригадой Владимир Поляков. Фото © t.me / shot_shot
  • Командующий разведывательной группой Сергей Ершов. Фото © t.me / shot_shot
    Командующий разведывательной группой Сергей Ершов. Фото © t.me / shot_shot

Прапорщик Иван Козловцев. Фото © t.me / shot_shot

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Министерство обороны России рассказало о новых случаях героизма военных РФ в ходе "Операции Z" на Украине.

По данным ведомства, прапорщик Иван Козловцев вытащил из подбитой машины пострадавших товарищей. Он также развернул станцию спутниковой связи под непрекращающимся огнём. Таким образом Козловцев восстановил возможность координировать действия сил в бою.

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В ходе воздушной разведки расчётом БПЛА "Орлан-10" младшие сержанты Сергей Марусов и Александр Кузьмин обнаружили шесть диверсионно-разведывательных групп, которые готовились напасть на колонны подвоза горючего и боеприпасов. Они также раскрыли реактивный взвод в составе трёх БМ-21 "Град". Позже по противнику был нанесён удар.

Более 30 воздушных целей были уничтожены, в том числе пять самолётов Су-24 и двадцать пять беспилотных летательных аппаратов, включая 12 турецких "Байрактаров". Этим занялась зенитная ракетная бригада под командованием Владимира Полякова.

А разведывательной группой Сергея Ершова была обнаружена замаскированная засада. Старшина огнём из БМП уничтожил блокпост противника, укрыв группу в лесополосе, указали в ведомстве.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


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ТАСС / Михаил Терещенко

Евгения Колесникова
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