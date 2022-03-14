Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом

Согласно данным ведомства, основанием для этого стало решение Генпрокуратуры РФ от 11 марта 2022 года. Пользователи с 14 марта больше не смогут войти в эту соцсеть.