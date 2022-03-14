Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом
Согласно данным ведомства, основанием для этого стало решение Генпрокуратуры РФ от 11 марта 2022 года. Пользователи с 14 марта больше не смогут войти в эту соцсеть.
Социальная сеть "Инстаграм" внесена в официальный реестр ресурсов, доступ к которым ограничен на территории России. Это следует из данных реестра Роскомнадзора.
Основанием стало решение Генпрокуратуры РФ от 11 марта 2022 года.
Напомним, Роскомнадзор ранее предупредил о блокировке "Инстаграма". Причиной этому стало решение компании Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешить призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, в ночь на 14 марта соцсеть стала недоступной на территории РФ.
Pexels