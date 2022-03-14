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14 марта, 07:51

Российских фигуристов и тренеров не будут номинировать на премию ISU

Вручение наград должно состояться летом текущего года в онлайн-формате.

Российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премию ISU на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет "Матч ТВ".

Данное решение было принято организацией. Отметим, что премия вручается в номинациях "Самый ценный фигурист", "Лучший костюм", "Лучшая развлекательная программа", "Лучший новичок", "Лучший хореограф", "Лучший тренер" и "За жизненные достижения".

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Добавим, что вручение наград состоится летом текущего года в онлайн-формате.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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