Российских фигуристов и тренеров не будут номинировать на премию ISU
Вручение наград должно состояться летом текущего года в онлайн-формате.
Российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премию ISU на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет "Матч ТВ".
Данное решение было принято организацией. Отметим, что премия вручается в номинациях "Самый ценный фигурист", "Лучший костюм", "Лучшая развлекательная программа", "Лучший новичок", "Лучший хореограф", "Лучший тренер" и "За жизненные достижения".
Добавим, что вручение наград состоится летом текущего года в онлайн-формате.
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ТАСС / Валерий Шарифулин