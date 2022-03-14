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14 марта, 08:15

Глава Хабаровского края Дегтярёв опубликовал "пророчество" Жириновского об Украине

Глава региона с 2005 года работал над книгами с предсказаниями председателя ЛДПР. В труде под названием "Пророк 2.0" собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале опубликовал выдержки из его книги с "пророчествами" лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Одно из них гласит, что Украины как государства не будет существовать.

"Пришло время начать серию публикаций о пророчествах Владимира Жириновского <...> Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — написал глава Хабаровского края.

Дегтярёв с 2005 года работал над книгами с предсказаниями Владимира Жириновского. Он подчеркнул, что первый труд "Пророк в своём Отечестве" 2015 года содержит "сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года". В книге "Пророк 2.0" же собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Григорий Воронцов

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