В Чите мужчину оштрафовали за дискредитацию российских военнослужащих

Ему назначили штраф за административное правонарушение в размере 15 тысяч рублей. Соответствующую статью внесли в КоАП РФ в начале марта 2022 года.

В Чите мужчина нанёс на автомобиль надпись дискредитирующего характера в отношении Вооружённых сил России. В результате суд назначил ему штраф за содеянное, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Отмечается, что в отношении 35-летнего местного жителя составлен протокол "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В дальнейшем материалы по данному делу были направлены для рассмотрения в суд.

"Судом Центрального района Читы мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей", — сообщили в УМВД РФ по Забайкальскому краю.