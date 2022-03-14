В Чите мужчину оштрафовали за дискредитацию российских военнослужащих
Ему назначили штраф за административное правонарушение в размере 15 тысяч рублей. Соответствующую статью внесли в КоАП РФ в начале марта 2022 года.
В Чите мужчина нанёс на автомобиль надпись дискредитирующего характера в отношении Вооружённых сил России. В результате суд назначил ему штраф за содеянное, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Забайкальскому краю.
Отмечается, что в отношении 35-летнего местного жителя составлен протокол "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В дальнейшем материалы по данному делу были направлены для рассмотрения в суд.
"Судом Центрального района Читы мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей", — сообщили в УМВД РФ по Забайкальскому краю.
Полицейские также напомнили, что статья была внесена Федеральным законом в КоАП РФ 4 марта 2022 года. Она предусматривает максимальное наказание в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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