Операция "Преемник": Кто может занять место Жириновского во главе ЛДПР Лайф узнал, кто может получить политическое наследство — партию ЛДПР — и какие силы схлестнутся в возможной схватке. 16 февраля, 21:40 Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Состояние здоровья Владимира Жириновского продолжает оставаться неизвестным. Несмотря на то что Министерство здравоохранения Российской Федерации регулярно даёт информацию о самочувствии лидера ЛДПР, так же как и его партия, пост отчаяния сына лидера заставляет задуматься. Игорь Лебедев написал в соцсетях: "Только живи!"

— Такие люди, как Владимир Вольфович, как правило, не уходят на пенсию сажать помидоры. Эти люди работают до конца. И я думаю, что конец у него далеко, он ещё у многих на похоронах простудится. Поэтому я бы сказал — не дождутся или как минимум не сегодня, — отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Эксперт полагает, что в ближайшее время Жириновский вернётся в Государственную думу.

По информации Минздрава, состояние здоровья политика стабильное и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако нужно учесть, что бессменному председателю ЛДПР уже 75 лет и в какой-то момент ему придётся уйти из большой политики. И о том, кто станет лидером партии, можно разговаривать уже сейчас.

Ставка на губернаторов

Ярослав Нилов, Владимир Жириновский и Михаил Дегтярёв (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ещё в конце декабря Жириновский назвал имена тех, кто может унаследовать кресло главы ЛДПР. По его словам, выбор может пасть на губернаторов Хабаровского края — Михаила Дегтярёва, Смоленской области — Алексея Островского, председателя Комитета по делам Федерации — Алексея Диденко.

На фоне других Дегтярёв выглядит опытнее всех. Он успел поработать в Самарской городской и губернской думах, а также в Государственной думе, откуда уехал в Хабаровский край. Кроме этого, в 2013 и 2018 годах он участвовал в выборах мэра Москвы. Ещё в 2016 году Жириновский назвал имя Дегтярёва в качестве одного из возможных участников президентской гонки.

Менее опытные, но уже заявившие о себе политики — Алексей Островский и Алексей Диденко. Первый — губернатор, а до этого отработал три созыва в Государственной думе. В 2017 году Жириновский назвал имя Островского в качестве возможного премьер-министра, но при учёте его победы на выборах президента.

Алексей Диденко кажется самым скромным на фоне возможных претендентов. Он председатель Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Ему 38 лет, но пять лет назад он возглавлял предвыборный штаб Владимира Жириновского. Стоит отметить, что Жириновский в декабре не собирался складывать с себя полномочия лидера ЛДПР, но тогда он был здоров.

— Борьба за престол ведётся между Михаилом Дегтярёвым, Ярославом Ниловым и рядом второстепенных персонажей, которые пытаются создать ситуативные альянсы и усилить позиции этих акторов либо создать альтернативы. Есть проблема: если поставить на эту позицию человека немедийного, то ЛДПР просядет — энергия и харизма Жириновского определяла партийное позиционирование. Если партия планирует переизбираться и в Думу, и на региональном уровне, то ей нужно сделать ставку на яркого, опытного в дебатах оратора. Такими могут стать Михаил Дегтярёв или думцы, причём не одного созыва, — рассказал Лайфу генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Кандидаты из Думы

Ярослав Нилов. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Среди возможных кандидатов из Госдумы выделяется только Ярослав Нилов. 39-летний депутат, которому через месяц стукнет 40, занимает должность председателя Комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. В 2016-м Нилов входил в список преемников, названных Жириновским.

В телеграм-каналах уже начали распространять информацию, что кандидатура Ярослава Нилова на пост председателя ЛДПР согласованна с Администрацией Президента. По одним данным, с ним в связке партией будут заниматься бывший заместитель Жириновского Александр Курдюмов и Игорь Лебедев. В борьбе участвует и вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Однако слабо верится, что 30-летний политик сможет взять под контроль ЛДПР.

Семья

Одним из возможных наследников мог бы стать сын Жириновского Игорь Лебедев. О чём косвенно говорят разные ресурсы. У него большой опыт работы в российском парламенте, да и близость к отцу помогла бы. Он также назывался лидером ЛДПР возможным кандидатом на пост президента, но есть небольшая проблема — он ушёл из политики. В июне прошлого года он заявил, что в думских выборах участвовать не собирается, а все решения согласованны с партией.

Игорь Лебедев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Похоже, что таким образом Лебедев закрыл себе дорогу к престолу ЛДПР. Однако сейчас он может вернуться. Алексей Мухин отметил, что пока позиция Лебедева не ясна. Известно, что он продолжает держать партию под финансовым контролем.

В конечно итоге всё приходит к тому, что Владимир Жириновский оказался незаменимым на своём посту. В случае если он сам не назовёт имя преемника, то партия может перестать существовать.

— Необходимо найти абсолютно новую тройку лидеров. И не выдавить из себя, а найти политиков федерального уровня. Понятно, что там есть достаточно опытные люди. Это и Леонид Слуцкий, и Ярослав Нилов, и Михаил Дегтярёв, но Владимира Вольфовича они не заменят. Кроме того, начнутся очевидные проблемы в организационных вопросах, борьба за власть, борьба, что не менее важно, за собственность, там ведь всё сильно переплетено. Какая-то часть собственности партии принадлежит лично Жириновскому, какая-то — другим людям, некоторые фонды руководятся не через партийные структуры, — считает профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, партия может слиться с другой, например с "Единой Россией", или же в её структуры включат более мелкие политические силы.

Алексей Мартынов пояснил, что Жириновский, вероятно, сейчас наблюдает, кто строит интриги вокруг наследства в виде партии. У Владимира Жириновского ещё есть время и политический авторитет, чтобы выбрать наследника. Осталось дождаться его выписки.

Назначит ли преемника Владимир Жириновский после выхода из больницы? Нет, это маловероятно Да, ему пора задуматься о будущем своей партии