Как бегут и что оставляют нацисты после себя Отступающие украинские войска оставляют после себя бесчисленное количество трофеев, которые свидетельствуют о наличии нацистов на Украине, однако мировая общественность старается этого не замечать. 70167 70167 Обложка © ТАСС / EPA / ANDRZEJ LANGE

Войска Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик продолжают освобождать территорию Донбасса и демилитаризировать Украину. Противник отступает и оставляет ценные артефакты. И это не только документы, но и награды, которые не успели выдать силовикам.

Часть трофеев доказывают, что решение о денацификации Украины было верным. Украинские власти и их западные партнёры могут сколько угодно говорить, что нацизма на Украине нет, но сами украинские военнослужащие доказывают обратное. К тому же тревожными являются доказательства того, что для борьбы с Российской Федерацией используют детей, что не подлежит никакому оправданию.

Против России с малых лет

Украинская пропагандистская машина настраивала и продолжает настраивать подрастающее поколение против России. Мало того что в детские головы вкладывают идеи о превосходстве украинской нации, так ещё и учат воевать с восточным соседом. Это началось не сегодня и даже не в 2014 году, и сейчас мы получаем неопровержимые доказательства этого.

Школа, кажется, является любимым местом украинских неонацистов. С одной стороны, они проводят там так называемые уроки патриотического воспитания, а с другой — используют здания образовательных учреждений в качестве укрытия. Возможно, они в детстве не посещали уроки, особенно истории, но то, что с детьми велась подготовка, является неопровержимым.

Нацистский полк "Азов"* проводит работу с детьми на постоянной основе. Например, детей используют для обращения к западным партнёрам. Мальчик, которому на вид лет шесть-семь, рассказывает, как его отец воюет с русскими в Мариуполе. В его руках автоматическая винтовка, а за спиной расписанный флаг с символикой "Азова". Жалко, что папа не научил ребёнка не держать палец на спусковом крючке, но это ничего, придёт с опытом. Но самое главное — мальчик просит дать Украине оружие и закрыть небо. Конечно, ребёнок ещё не знает, что он стал жертвой пропагандистов, а ещё он не знает, что за его спиной символ 2-й танковой дивизии СС "Рейх", которая воевала в том числе и на территории Украины.

В школе Волновахи обнаружили учебник для одиннадцатого класса, где рассказывалось о некоей российской оккупации, о том, как СБУ работает против пророссийских активистов. Но самое главное — подросткам рассказывают о тактике ведения боя, а также как оказать помощь при пулевом ранении. Зампред Комитета по обороне Госдумы РФ и руководитель Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин рассказал проекту WarGonzo, что в учебниках для школьников содержится информация, которую обычно дают курсантам военных учебных заведений на втором-третьем курсе.

"Подарки" от нацистов

Свет увидел, какую литературу украинские радикальные националисты выпускают сами о себе. Например, книга "Добробаты", рассказывающая о том, как добровольцы сражались с мифическими российскими войсками в Донбассе. А ещё есть "Нациократия" — книга о национальной идее Украины, которая написана членом ОУН Николаем Сциборским. Брошюра "Кодекс чести националиста" с символикой уже никого не должна удивлять. Примечательно, что в руки наступающих российских войск и сил Народной милиции ДНР и ЛНР попали не только книги, но и шевроны, например Великобритании, а также памятные медали. Одной из них является памятная медаль в честь взятия Мариуполя в 2014 году. Конечно же, не обошлось без символики дивизии "Рейх". Другим интересным артефактом стала настольная медаль с изображением одного из руководителей Организации украинских националистов — Евгения Коновальца. Стоит напомнить, что он был ликвидирован советским разведчиком Павлом Судоплатовым в 1938 году в Роттердаме.

Трофеи с пропагандой идей превосходства украинцев находят не только в Донбассе, но и в Херсоне. Местные жители указали российским военнослужащим, где находился штаб "Правого сектора"*. В нём нашли различные агитационные материалы и учебные пособия по ведению боевых действий.

Херсон поделился не только литературой, но и медалями. В местном военкомате нашли кресты "За взятие Крыма". Получается, что украинская сторона настолько была уверена в планируемой операции, что отчеканила награды для победителей. Только теперь они никому не нужны, так как Крым в полной безопасности, а Херсон и вся область освобождены от украинских силовиков в ходе специальной операции. Однако наша страна получила свидетельства планируемой агрессии.

­— Не секрет, что украинская сторона готовилась к нападению на Крым. Это должно было произойти в начале марта. Думаю, что стоит верить заявлениям наших официальных лиц. Нашей прокуратуре нужно поработать, чтобы собрать неопровержимые доказательства, — считает политолог Марат Баширов.

Можно даже смело сказать, кто готовил Украину к вторжению в Крым и Донбасс. В Волновахе нашли сертификаты о прохождении подготовки у инструкторов Вооружённых сил Великобритании.

В различных населённых пунктах находят свидетельства того, что нацизм на Украине цвёл пышным цветом. Партийные флаги НСДАП, портреты Адольфа Гитлера и прочие нацистские атрибуты — частые находки русских военнослужащих. Их столько, что после спецоперации можно будет открывать музей со всеми свидетельствами нацизма на Украине.

— С самого начала войны в Донбассе мне попадалось в качестве трофеев множество символов нацистов. Это не только шевроны "Правого сектора" и "Азова", но и флаги с изображением свастики, различных дивизий СС. Были пленные с татуировками 14/88, кельтскими крестами, портретами видных деятелей Третьего рейха и символикой СС. Также попадались кевларовые каски, на которых были руны СС и свастика в щитке. Аналогичные трофеи попадаются и сейчас в ходе спецоперации, — рассказал Лайфу старший лейтенант армии ДНР политолог Александр Матюшин.

Российские войска продолжают денацификацию, и ещё много чего интересного попадёт в наши руки. И это будут не только "поделки" местных нациков, но и международных. Например, за Украину сражаются белорусские добровольцы. Свою группу они назвали "Чёрный кот". Для справки: "Чёрный кот" — белорусская антисоветская организация, сражавшаяся против советских войск с 1944 по 1955 год.

— Естественно, что все трофеи нужно сохранять, так как в любом случае будет трибунал по примеру Нюрнберга. И всё это станет доказательной базой. Запад пытается убедить, что Россия — агрессор и никакого фашизма на Украине нет. Все доказательства будут приведены, поэтому ничего не стоит утилизировать, — считает политолог Дмитрий Родионов. Некоторые трофеи должны стать экспонатами музея, который необходимо открыть в Донецке. Потомки должны видеть, с чем пришлось бороться их родителям.

Оставляя после себя бесчисленное количество трофеев, украинские силовики продолжают себя дискредитировать. Мировая общественность закрывает глаза на украинских нацистов, но это ничего. Судить не ей, а народу Донбасса, который восемь лет терпел, а теперь освобождает себя и всю Украину.

Фото © Getty Images / NurPhoto / Corbis / Sergii Kharchenko Признают ли западные страны нацистским режим на Украине? 0 Да. Трофеи доказывают наличие радикальных националистов на Украине. Нет. Запад продолжит утверждать, что украинские нацисты — выдумка России.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Даниил Черных