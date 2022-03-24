Что пишут западные СМИ о рублёво-газовом ультиматуме Владимира Путина Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян — о реакции Запада на требование покупать энергоресурсы за российскую валюту и о том, когда это произойдёт. 45861 45861 Shutterstock

Заявление российского президента о переходе в расчётах за поставки газа "недружественным странам" на рубли вызвало самый настоящий переполох. У российских экономистов — радостный (по данным немецкой Handelsblatt, в 2021 году на недружественные государства пришлось 70% экспортной выручки "Газпрома"), а у западных — панический. "Владимир Путин принуждает Европу выбирать между поддержкой российского рубля и перерезанием жизненно важных для неё поставок российского газа", — пишет британская газета The Telegraph.

И действительно: как утверждает один из журналистов немецкого издания Die Welt, если Европа пойдёт на поводу у Путина, то "европейские банки будут эффективно выполнять работу за российский Центробанк: продавать евро и покупать рубли для укрепления российской валюты". Да, формально европейские страны могут закупать российские рубли у отечественных коммерческих банков, не подпадающих под западные санкции, однако, как отмечает немецкая Handelsblatt, "Путин может дать им указание этого не делать". "Единственная альтернатива, которая может остаться, — это получить рубли напрямую от российского Центробанка. Однако операции с Центробанком уже несколько недель находятся в санкционном списке ЕС, а также заморожены валютные резервы на Западе", — продолжает издание. Таким образом, Путин принуждает Европу не просто поддерживать рубль, но и своими собственными европейскими руками разрушать введённые Брюсселем финансовые санкции.

Европа, конечно, возмущена таким подходом — по принципу "а нас за шо?". И действительно, европейские государства планировали сыграть в санкционные игры "в одни ворота", а тут какая-то Россия смеет отвечать! "Заявление Владимира Путина вновь вызвало опасения по поводу стабильности поставок из России — опасения, из-за которых цены уже вырастали до рекордного уровня в начале этого месяца, заставив Европу ещё глубже погрузиться в пучину кризиса. Кроме того, это заявление свидетельствует о растущей готовности как Кремля, так и Запада использовать энергетику в качестве оружия в войне на Украине", — пишет Bloomberg.

Но пафос-пафосом, а жить дальше как-то надо. Поэтому сейчас Европа пытается понять, каким образом Москва хочет переписать контракты. "Большинство мировых сделок с сырьевыми товарами осуществляется в долларах и в меньшей степени — в евро. Непонятно, как Россия может заставить своих крупнейших клиентов изменить этой практике. Поиск рублей для западных нужд может быть трудным, если не невозможным делом. Торговать российской валютой сейчас стало сложно из-за западных санкций, а также российских мер контроля за капиталом, которые направлены на предотвращение оттока капитала из страны", — пишет The Wall Street Journal.

"Контракты на экспорт российского трубопроводного газа в Европу обычно номинированы в евро. Российские СМИ ранее сообщали, что большинство из них уже включают возможность оплаты в рублях, но некоторые европейские газовые аналитики считают наличие такого пункта маловероятным. А без него контракты придётся пересматривать", — уверяет Financial Times. "Посыл Путина очень простой: если хотите наш газ, то покупайте нашу валюту. Вопрос только в том, есть ли у Москвы возможности в одностороннем порядке изменить действующие контракты, в которых прописаны евро", — вопрошает CNN.

На самом деле президент уже дал поручение разрабатывать механизмы, и, скорее всего, "Газпром" предложит своим партнёрам подписать допсоглашения по причине возникновения форс-мажора. В целом же, как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, "условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться по мере контактов с покупателями российского газа".

Конечно, есть другой вариант — отказаться от российского газа. Математически это невозможно (никто на рынке не способен заместить такой объём), однако США предлагают наплевать на математику и поступать в рамках политической целесообразности и экономической выгоды Америки, то есть помочь Европе в этом отказе. "Решение Путина повышает значимость американского плана по отлучению Европы от поставок из России после её вторжения на Украину… Сделка, скорее всего, будет включать в себя не столько повышение добычи в США, сколько перенаправление уже имеющихся экспортных потоков американского СПГ в Европу. Это поможет Европе пополнить свои запасы газа до комфортного уровня перед следующей зимой в том случае, если поток российского газа будет остановлен из-за требования Владимира Путина перейти на рубли", — говорит Bloomberg.

Вопрос в том, кто выиграет от этого предложения? Европа? Вряд ли, ведь американский СПГ куда дороже российского трубопроводного газа. Американские компании? На первый взгляд вряд ли, ведь, если план будет принят в нынешнем его исполнении, от них потребуют покинуть премиальные восточноазиатские рынки ради менее прибыльных европейских. Однако в сделке может быть прописана очень "вкусная" цена, которую должна будет платить Европа за американское газовое избавление.

Украина — великий мастер в вопросе газовых переплат посредникам — призывает Европу пойти по такому же пути. "Если хоть какая-нибудь страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за газ в рублях, то получится, что она одной рукой помогает Украине, а другой рукой помогает русским убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот только проблема в том, что если украинские избиратели не спрашивали у киевского руководства про эту переплату, то европейские налогоплательщики у своего правительства обязательно спросят. И если ответ их не устроит, то они выскажут своё соответствующее мнение на следующих выборах.

Фото © Shutterstock Когда западные страны начнут закупки российских энергоресурсов в рублях? 0 Через месяц В течение квартала Через полгода

Авторы Геворг Мирзаян