Зрители шоу "Маска" устроили заговор, чтобы выгнать в следующем выпуске этого участника Осталось всего девять конкурсантов, и нервы у всех уже на пределе. 22 марта, 18:31 YouTube / WeiT Media

После выхода шестого выпуска шоу "Маска" стало понятно, что зрители сговорились и хотят слить одного из участников. Причиной послужил скандал на другом развлекательном проекте, после которого буквально все ополчились на семью звезды. Поскольку в номинации оказались Леопард, Пчела и Осьминог, то о ком же идёт речь? Обо всём по порядку.

Кто покинул шоу в шестом выпуске от 20 марта

По результатам зрительского голосования, а также решения жюри шоу покинул Осьминог. Как бы участница ни старалась порадовать зрителей поцелуями с ведущим, маску всё-таки пришлось снять, и под ней оказалась Наталья Подольская. Её имя постоянно звучало в программе, а вокальные данные говорили сами за себя, поэтому появление певицы ни для кого не стало сюрпризом. Но больше поражает то, насколько притянутые за уши, а порой и глуповатые подсказки использовали редакторы "Маски", чтобы якобы помочь зрителям разобраться в их догадках. Например, "советую следить за моей окраской" трактовалось как тот факт, что Подольская несколько раз меняла цвет волос. А вот про день рождения весной и праздник не только для родителей, но и миллионов людей — имелось в виду, что у певицы миллионы поклонников. Впрочем, об остальных противоречивых подсказках, таких как намёки про семью с голубой кровью, а также про целый шкаф кроссовок, ни слова сказано не было.

Наталья Подольская оказалась под маской Осьминога. Фото © Telegram / ШОУ "МАСКА" РОССИЯ

Участник, которого зрители выгонят в следующее воскресенье

Если же говорить про других номинантов, то больше всего настораживает ситуация с Пчелой. Этот костюм поразил сильным вокалом, исполнив композицию "Любовь уставших лебедей". Учитывая то, что в предыдущие выпуски участница выбирала довольно лёгкие песни, сейчас даже члены жюри открыли рты от удивления. После такого по праву можно сказать, что Пчела — одна из самых сильных вокалисток сезона, однако зрители, сидящие в зале, с этим не согласны. Именно они отправили полосатую участницу в номинацию, и объяснение кроется в следующем.

Выступление Пчелы с песней "Любовь уставших лебедей". Кадры из видео © YouTube / WeiT Media

Дело в том, что буквально за несколько дней до выпуска в Сети сравнили поведение Пчелы и певицы Алсу. Манера речи, жестикуляция и даже тембр голоса абсолютно сошлись, и после опубликованного видео сомнений не осталось ни у кого. В чём же проблема? Многие зрители до сих пор не могут простить артистке скандал, который произошёл на детском "Голосе" в 2019 году. Алсу купила голоса в зрительском голосовании, чтобы её дочка Микелла победила в шоу. По итогам расследования выяснилось, что за девочку поступило 30 тыс. фальсифицированных голосов и ещё восемь тысяч СМС-сообщений. Тогда результаты финала отменили, а семье Алсу устроили травлю.

Под маской Пчелы узнали певицу Алсу. Кадры из видео © YouTube / CALENDARIO

И эта травля продолжается до сих пор, несмотря на то что доподлинно не известно, кто на самом деле скрывается под маской Пчелы. Пользователи в комментариях жалуются, что и тут певица решила купить себе победу. Вполне логично, что и зрители, сидящие в зале, придерживаются того же мнения.

Что касается подсказок, которые были показаны в эфире "Маски", то Пчела впервые запела летом "в окружении юных подруг", а также её многое объединяет с Валерией. Участница с детства занималась музыкой, а теперь её голос "жужжит" на весь мир. В целом эти факты подходят под биографию певицы, которая в 1993 году дебютировала на сцене летнего лагеря в Швейцарии, а через семь лет заняла второе место на "Евровидении". Кроме того, Алсу пела дуэтом с Валерией на одном из новогодних концертов.

Голые на "Маске"

Что не менее шокировало зрителей, так это выступление Пончика, который является фаворитом Филиппа Киркорова. Участница под этой маской исполнила популярную песню "Истеричка", а вот в подтанцовке у неё были полуголые девушки, которые то и дело задирали ноги. Операторы пытались отвести камеры в самые откровенные моменты, однако трудно представить, что видели люди, находящиеся в зале. Если учесть, что шоу смотрят не только взрослые, но и дети, то возникает резонный вопрос — настолько было необходимо устраивать стриптиз на одном из федеральных каналов?

Номер Пончика с песней "Истеричка". Кадры из видео © YouTube / WeiT Media

— Песня-то сама нравится, но постановка похожа на кринж... Иногда выдают такие крышесносные номера, а здесь, ну просто без слов. Зрители в зале чем вообще думали? Елизавета Александрова

Многие в комментариях жалуются, что это их самая нелюбимая маска, которая просто подкупила жюри хлебобулочными изделиями, и требуют её выгнать из шоу. Однако у Филиппа Киркорова своё мнение на этот счёт.

Кто уйдёт в следующем выпуске шоу "Маска"? Леопард Пчела Пончик

Авторы Мария Паламарчук