Зрители шоу "Маска" устроили заговор, чтобы выгнать в следующем выпуске этого участника
Осталось всего девять конкурсантов, и нервы у всех уже на пределе.
YouTube / WeiT Media
После выхода шестого выпуска шоу "Маска" стало понятно, что зрители сговорились и хотят слить одного из участников. Причиной послужил скандал на другом развлекательном проекте, после которого буквально все ополчились на семью звезды. Поскольку в номинации оказались Леопард, Пчела и Осьминог, то о ком же идёт речь? Обо всём по порядку.
Кто покинул шоу в шестом выпуске от 20 марта
По результатам зрительского голосования, а также решения жюри шоу покинул Осьминог. Как бы участница ни старалась порадовать зрителей поцелуями с ведущим, маску всё-таки пришлось снять, и под ней оказалась Наталья Подольская. Её имя постоянно звучало в программе, а вокальные данные говорили сами за себя, поэтому появление певицы ни для кого не стало сюрпризом. Но больше поражает то, насколько притянутые за уши, а порой и глуповатые подсказки использовали редакторы "Маски", чтобы якобы помочь зрителям разобраться в их догадках. Например, "советую следить за моей окраской" трактовалось как тот факт, что Подольская несколько раз меняла цвет волос. А вот про день рождения весной и праздник не только для родителей, но и миллионов людей — имелось в виду, что у певицы миллионы поклонников. Впрочем, об остальных противоречивых подсказках, таких как намёки про семью с голубой кровью, а также про целый шкаф кроссовок, ни слова сказано не было.
Наталья Подольская оказалась под маской Осьминога. Фото © Telegram / ШОУ "МАСКА" РОССИЯ
Участник, которого зрители выгонят в следующее воскресенье
Если же говорить про других номинантов, то больше всего настораживает ситуация с Пчелой. Этот костюм поразил сильным вокалом, исполнив композицию "Любовь уставших лебедей". Учитывая то, что в предыдущие выпуски участница выбирала довольно лёгкие песни, сейчас даже члены жюри открыли рты от удивления. После такого по праву можно сказать, что Пчела — одна из самых сильных вокалисток сезона, однако зрители, сидящие в зале, с этим не согласны. Именно они отправили полосатую участницу в номинацию, и объяснение кроется в следующем.
Выступление Пчелы с песней "Любовь уставших лебедей". Кадры из видео © YouTube / WeiT Media
Дело в том, что буквально за несколько дней до выпуска в Сети сравнили поведение Пчелы и певицы Алсу. Манера речи, жестикуляция и даже тембр голоса абсолютно сошлись, и после опубликованного видео сомнений не осталось ни у кого. В чём же проблема? Многие зрители до сих пор не могут простить артистке скандал, который произошёл на детском "Голосе" в 2019 году. Алсу купила голоса в зрительском голосовании, чтобы её дочка Микелла победила в шоу. По итогам расследования выяснилось, что за девочку поступило 30 тыс. фальсифицированных голосов и ещё восемь тысяч СМС-сообщений. Тогда результаты финала отменили, а семье Алсу устроили травлю.
Под маской Пчелы узнали певицу Алсу. Кадры из видео © YouTube / CALENDARIO
И эта травля продолжается до сих пор, несмотря на то что доподлинно не известно, кто на самом деле скрывается под маской Пчелы. Пользователи в комментариях жалуются, что и тут певица решила купить себе победу. Вполне логично, что и зрители, сидящие в зале, придерживаются того же мнения.
Что касается подсказок, которые были показаны в эфире "Маски", то Пчела впервые запела летом "в окружении юных подруг", а также её многое объединяет с Валерией. Участница с детства занималась музыкой, а теперь её голос "жужжит" на весь мир. В целом эти факты подходят под биографию певицы, которая в 1993 году дебютировала на сцене летнего лагеря в Швейцарии, а через семь лет заняла второе место на "Евровидении". Кроме того, Алсу пела дуэтом с Валерией на одном из новогодних концертов.
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Голые на "Маске"
Что не менее шокировало зрителей, так это выступление Пончика, который является фаворитом Филиппа Киркорова. Участница под этой маской исполнила популярную песню "Истеричка", а вот в подтанцовке у неё были полуголые девушки, которые то и дело задирали ноги. Операторы пытались отвести камеры в самые откровенные моменты, однако трудно представить, что видели люди, находящиеся в зале. Если учесть, что шоу смотрят не только взрослые, но и дети, то возникает резонный вопрос — настолько было необходимо устраивать стриптиз на одном из федеральных каналов?
Номер Пончика с песней "Истеричка". Кадры из видео © YouTube / WeiT Media
— Песня-то сама нравится, но постановка похожа на кринж... Иногда выдают такие крышесносные номера, а здесь, ну просто без слов. Зрители в зале чем вообще думали?
Многие в комментариях жалуются, что это их самая нелюбимая маска, которая просто подкупила жюри хлебобулочными изделиями, и требуют её выгнать из шоу. Однако у Филиппа Киркорова своё мнение на этот счёт.
Кто уйдёт в следующем выпуске шоу "Маска"?