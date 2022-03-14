Леопард, Монстрик и Анубис: Программа рассекретила настоящие голоса "Маски", и такого не ожидал никто Мало того что Анита Цой снова мерещится под одной из масок, но пользователи Сети ещё и подозревают шоу в фальсификации. 14 марта, 14:42 Кадр из видео © YouTube / CALENDARIO

Пятый выпуск шоу "Маска" оказался на редкость зрелищным, так что прощаться с кем-либо из участников никому не хотелось. Однако правила есть правила, и по результатам зрительского голосования в номинацию попали трое участников — Джокер, Осьминог и Малыш. Маску пришлось снять Джокеру — так решил один из председателей жюри Тимур Батрутдинов. И вряд ли кто-то удивился, увидев, что в костюме всё это время находился участник группы HammAli & Navai — Наваи Бакиров. Голос певца действительно было легко узнать, да и подсказки лишний раз подтверждали, что именно он прячется под маской.

Кстати, попрощался артист с шоу на достаточно странной ноте. В своём инстаграме Наваи поблагодарил поклонников за то, что они понимали, как сильно он "любит угорать". А следом послал нецензурной лексикой тех, кто критиковал его выступления. "Я клал *** на ваше мнение", — разозлился певец, который и на сцене не отличался особой доброжелательностью.

Под маской Джокера был Наваи Бакиров. Фото © Кадр из видео Youtube /

WeiT Media и Instagram / navaib

Тем временем зрители решили обойти систему и сорвать маски с некоторых участников, устав ждать следующие выпуски. Для этого были использованы записи того, как звёздные конкурсанты разговаривают с жюри, а также программа, с помощью которой можно менять тональность. Таким образом, их голоса были приближены к максимально естественному звучанию, и, кажется, угадывать теперь некого. Большая часть зрительских догадок подтвердилась, а вот некоторые знаменитости стали большой неожиданностью.

Кто под маской Леопарда

Зрители переживают за отношения Леопарда и Тимура Батрутдинова, как за свои собственные. Парочка флиртует из выпуска в выпуск, и такими темпами к финалу дело дойдёт до свадьбы. Впрочем, ради зрелищности участники готовы пойти и на большее. Но, несмотря на все старания Леопарда, его личность раскрыли ещё в первых передачах. Речь идёт о Мари Краймбрери. Девушка обладает характерным тембром, который можно услышать даже просто в песнях, исполненных Леопардом на шоу. То же самое подтвердили компьютерные технологии, окончательно рассекретив её голос.

Голос Леопарда после того, как поменяли тональность на более естественную. Видео © YouTube / CALENDARIO

О себе певица-Леопард рассказала следующее: никто не учил её мурлыкать, она с детства грациозно двигается и даже когда-то была цирковой кошкой. И действительно Мари Краймбрери не оканчивала музыкального училища, мечтая до 15 лет стать танцовщицей, пока не травмировала серьёзно колено.

Кто под маской Монстрика

Ещё один персонаж, по поводу которого практически не осталось сомнений, — маска Монстрика. Участник устраивает председателям жюри настоящую прожарку и нередко переходит на личности. И подобная манера поведения идеально подходит для Алексея Воробьёва. То же самое можно сказать и о том, как звучит голос Монстрика в изначальной тональности.

Изменённый голос Монстрика, когда тот высмеивал жюри. Видео © YouTube / CALENDARIO

В пользу версии с Алексеем Воробьёвым говорят и подсказки, которые были даны во время шоу. Участник рассказал, что он в поиске единственной и неповторимой монстрихи, а также что очень любит лето. Одноимённую песню артист выпустил в начале своей карьеры, а о том, что он завидный жених, говорят уже несколько лет.

Кто под маской Анубиса

Но настоящим шоком стала запись с голосом Анубиса. Кого только не называли, пытаясь отгадать звезду под маской, — Манижа, Мария Зайцева и даже Елена Воробей. Однако после того, как разговор с жюри прошёл через звуковую обработку, у пользователей Сети буквально отвисла челюсть — неужели Анита Цой? Дело в том, что певица стала настоящим наваждением для Филиппа Киркорова, да и зрители слышат её под разными масками. В комментариях даже появились шутки на этот счёт: "Цой настолько часто появляется в шоу "Маска", что пора уже создавать маску "Анита Цой" и жюри пусть угадывает, "кто находится в Аните Цой".

Голос Анубиса, который после обработки удивил зрителей. Видео © YouTube / CALENDARIO

Ранее пользователи были уверены, что подсказки полностью описывают Марию Зайцеву. Но не стоит спешить с выводами, организаторы специально играют со зрителями, запутывая след. Поэтому даже слова участников могут оказаться фикцией и тем более голос.

Одну из масок подменили?

А вот с Драконом произошло нечто странное. Ещё в третьем выпуске его голос был более мягким, а после четвёртого — артиста словно подменили. Две абсолютно разные тональности, которые не могут принадлежать одному и тому же человеку. На аудио эту разницу услышит даже ребёнок.

Голос Дракона звучит абсолютно по-разному в третьем и четвёртом выпусках. Видео © YouTube / CALENDARIO

Изменился не только голос, но и поведение героя. Это заметил и Филипп Киркоров, а позже начали подозревать пользователи Сети. Тем более повод для таких опасений есть. Стоит только вспомнить историю в прошлом выпуске, когда Иосифа Пригожина периодически подменял другой человек — более худой и, судя по всему, выносливый. Скандал быстро замяли, но осадочек остался. И теперь шоу постоянно подозревают в обмане.

Могут ли организаторы шоу "Маска" снова подменить артистов? Да, только на некоторых выступлениях Их постоянно меняют, и мы об этом никогда не узнаем Нет, шоу рискует своей репутацией

Авторы Мария Паламарчук