Слив талантов: Наставники шоу "Голос. Дети" загубили карьеру двух участников, о которых говорят теперь все Конкурсанты не прошли в следующий тур, несмотря на то что их выступления были лучше, чем у детей, к которым повернулись члены жюри. 20 марта, 19:29 27904 27904 Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Шестой выпуск "слепых прослушиваний" обернулся очередным провалом, который окончательно убедил зрителей: наставники не заинтересованы в том, чтобы помогать талантливым детям. В итоге из шоу выбывают участники, которые удивляют голосами всех вокруг, но не членов жюри. И, к сожалению, это происходит уже не в первый раз. Скандал, который начался после второго выпуска, когда никто не повернулся к 13-летнему Владиславу Ковальчуку, удалось замять, комментарии под его выступлением закрыли практически сразу. Но у всего есть предел, и, когда наставники проигнорировали двух однозначно талантливых детей, пользователи Сети вооружились "факелами и вилами".

К кому не повернулись наставники

Всего члены жюри не повернулись к троим участникам, первый из которых — 10-летний Михаил Зотов. Мальчик выбрал песню "Будет светло" Михаила Бублика, которая и сыграла с ним злую шутку. Были слышны мелкие ошибки и недоработки, поэтому неудивительно, что даже рука Полины Гагариной не дрогнула. Ребёнку посоветовали учиться дальше, а вот решение по следующему участнику вызвало сильные сомнения в адекватности наставников.

К Михаилу Зотову не повернулся никто из наставников. Фото © Голос. Дети

Речь идёт о 10-летней Диане Бултаковой, которая исполнила песню царевны Забавы из мультфильма "Летучий корабль". Видно было, что девочка старается, доходя до самых высоких нот, однако на Басту, Гагарину или Крида это не подействовало. В течение всего выступления они удивлялись звонкому голосу, но всё равно не стали нажимать на кнопку. Тем более неудивительно, что в комментариях к выпуску их решение не поддержал никто, как бы Баста ни пытался объяснить его. Рэпер признался, что ему понравилось, но в команду он ищет немного другой вокал. Какой? На этот вопрос, скорее всего, у него самого нет ответа.

Выступление Дианы Бултаковой понравилось абсолютно всем, но не наставникам. Кадры из видео © VK / Голос. Дети

Особенно яро зрители встали на защиту 11-летнего Ивана Баскова. "Выступление безумно артистичное, а наставники, к сожалению, в данном случае проявили некомпетентность", "Я вот понять не могу: это не то, чего не хватает в моей команде... Вы что тут, группу "Виагра" собираете?!", "Жаль, что не повернулись на него и выбирали некоторых менее талантливых детей", — это лишь малая часть комментариев, в которых зрители требовали справедливости. Мальчик превосходно исполнил песню Вертинского "Танго "Магнолия", забираясь на какие-то запредельные высоты. Тем не менее этого никто не оценил, несмотря на то что Иван уже добился признания среди многих педагогов и выступает с коллективом "Непоседы". Что уж говорить, даже в "Инстаграме" у него появилась своя маленькая фан-база из 5 тысяч пользователей.

Иван Басков исполнил песню "Танго "Магнолия". Кадры из видео © VK / Голос. Дети

В оправдание наставникам не оставалось ничего другого, как завести старую пластинку: "Команды практически сформированы, поэтому мы ищем определённые голоса". Вот уж действительно загадка века: что за голоса ищет Баста и не слышит ли он их только в своей голове? В итоге двое детей упустили свой шанс, и кто знает... возможно, среди них был будущий победитель.

Куда смотрят родители

Если же посмотреть на тех детей, которым всё-таки удалось пройти в следующий тур, то, конечно, в их таланте не приходится сомневаться. Практически каждый участник играет на нескольких инструментах, учится в музыкальной школе и посещает другие кружки и секции. Приятно осознавать, что подрастает такое одарённое поколение. Однако в Сети возмутились тем, как вела себя первая конкурсантка, 10-летняя Марианна Пирумова, несмотря на маленький возраст. Она визжала и прыгала, радуясь победе, но в итоге так развеселилась, что на сцене её было не успокоить. В итоге она долго не могла ответить, кого же из наставников выберет, а потом и вовсе назвала Гагарину Полиночкой.

Марианна Пирумова стала баловаться прямо на сцене, разозлив зрителей. Фото © VK / Голос. Дети

Не очень понятен единогласный восторг жюри... слабое выступление и кривляющаяся девочка с фальшивым поведением... чувство какой-то несправедливости и неправильности в её попадании на проект Анна Никонова

Спела хорошо, но поведение, поддерживаемое, поощряемое жюри, испортило впечатление. Не хочется больше ни слышать, ни видеть эту девочку Лидия Зыкова

По результатам шестого выпуска шоу "Голос. Дети" в каждой команде набралось по 13 человек, и следующие "слепые прослушивания" станут последними, после чего начнутся "поединки".

Влияет ли мнение зрителей на поведение наставников? Нет, задача шоу — всех взбесить Да, если наставники читают комментарии Нет, потому что у них карт-бланш

Авторы Мария Паламарчук