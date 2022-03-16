На дне бутылки: Почему Волочкова спивается у всех на глазах, но никому до этого нет дела Некогда успешная балерина перечеркнула свои прежние заслуги и отказалась от семьи. Теперь её досуг — это весёлые застолья и постоянно сменяющиеся любовники. 15 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

От бывшей ведущей балерины Мариинского театра не осталось и следа: сегодня Анастасия Волочкова превратилась во фрика, над выходками которого все уже давно привыкли смеяться. Даже самые преданные фанаты, если такие ещё остались, не воспринимают её всерьёз. Что произошло с той сильной девочкой из Ленинграда, которая, несмотря ни на что, стала солисткой Мариинского театра? Хотелось бы, чтобы эти слова не были правдой, но многие друзья, бывшие любовники и просто знакомые из круга некогда успешной балерины повторяют одно и то же: Волочкову губит алкоголь, и сама она никогда не признается, что проблема стала более чем серьёзной.

Балерина Анастасия Волочкова выступает на сцене Мариинского театра с концертной программой "Невеста", 2007 год. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Дочь оказалась ненужной

Ещё в 2020 году в программе "Секрет на миллион" звезда уверяла, что она вообще не употребляет алкогольные напитки. Но в её лукавство никто не поверил: слухи о том, как Волочкова срывала съёмки и вела себя неадекватно на светских мероприятиях, появились намного раньше. Даже собственная дочь через соцсети умоляла её завязать, а ведь маленькой Ариадне пришлось наглядеться многого, перед тем как в срочном порядке переехать к папе Игорю Вдовину и его новой жене. Но у Волочковой всегда был один ответ: ложь завистников.

От дочери, конечно, пришлось избавиться. Не то чтобы она мешала личной жизни своей матери, но её неконтролируемое поведение в "Инстаграме" сильно подмочило репутацию Волочковой. Поэтому под предлогом того, что Ариадне будет ближе добираться до школы от отца, артистка быстренько освободила её комнату. Теперь она могла продолжить свои алкогольные загулы с уходящими и приходящими мужчинами и не думать о том, какие могут быть последствия, но Волочкова сильно ошибалась.

Тем временем Ариадне исполнилось 16 лет, сейчас она заканчивает школу и прекрасно ладит с мачехой — телеведущей Еленой Николаевой. Девочка выросла необычайной красавицей — практически полная копия отца — и практически не общается с родной матерью, которая продолжает использовать её даже на расстоянии. Так, в одном из последних интервью Волочкова поделилась "сокровенным": якобы её дочь страдает в чужом доме, а мачеха использует Ариадну для светских мероприятий. Но в слова этой глубоко одинокой женщины верится с трудом.

Олигархов заменили банщики и водители

Похоже, что именно гнетущее чувство одиночества толкает 46-летнюю Волочкову от одного мужчины к другому. А сколько их было за последние два года, пожалуй, не вспомнят даже самые преданные фанаты. Каждый раз балерина рассказывает в соцсетях, что никого так сильно не любила, но следом происходят расставания. Поэтому процесс романтизации очередных отношений налажен до идеала. Инструкция следующая: сначала букеты, потом фото травмированных ног балерины на мужских коленях, романтичные слова в "Инстаграме" о небывалой любви и страсти, а затем финальная точка — Мальдивы. Лицо возлюбленного, как правило, будет скрываться до последнего момента, и понятно почему. Если когда-то Волочкова могла похвастать связями с олигархами и влиятельными людьми, то сейчас её удел — личный водитель, малоуспешный программист, банщик и совсем новенький в этом списке 24-летний парень из Калуги, который, как и все остальные, оказался альфонсом.

Впрочем, даже ради денег и хайпа мужчины долго не остаются с Волочковой. Любовники бегут с тонущего корабля, рассказывая потом в интервью, чего им пришлось натерпеться. В частности, многие жалуются на то, как часто балерина пьёт. Об этом совсем недавно рассказал банщик Сергей Кузнецов, с которым она познакомилась на шоу "Давай поженимся". По словам мужчины, Волочкова ненавидит детей, фривольно себя ведёт и страдает алкоголизмом. Именно поэтому они расстались уже через месяц отношений. Те же самые слова говорил год назад бизнесмен из Твери Владислав Фоменко. Он уверял, что каждое утро Волочковой начиналось с рома и остановить её было невозможно.

Это подтвердили в 2019 году журналисты, которые пытались записать интервью с примой. Ведущая YouTube-канала "А поговорить?" Ирина Шихман и её коллега, режиссёр Никита Лойк, пытались снять фильм о Волочковой, но та буквально не отлипала от бутылки. За время интервью звезда выпила литр вина, а на следующий съёмочный день выглядела так, словно её переехала машина.

Окончательный приговор

Куда смотрят родители Анастасии, пока их дочь выставляет вульгарные фото в шпагате, устраивает скандалы и выворачивает свою личную жизнь наизнанку? Дело в том, что Волочкова даже их исключила из своей жизни, несмотря на то что папа, в прошлом чемпион СССР по парному настольному теннису, всегда был для неё особым авторитетом. Но трагедия в 2009 году всё перевернула: отец перенёс двойной инсульт. Это стало страшным ударом для папиной дочки, ведь с тех пор он не может говорить и ходить. Поэтому было принято решение переселить его в пансионат, за который Волочкова исправно платит, но в который сама редко когда приезжает.

А вот с мамой оказалось куда сложнее. В своей автобиографии Анастасия разнесла её в пух и прах, обвинив Тамару в том, что именно она разрушила её личную жизнь. По словам артистки, мама всегда ей завидовала, поскольку после развода так и не смогла найти любящего мужчину. Поэтому женщина ревностно относилась к любому, с кем знакомила её дочь. И Волочкова поставила вопрос ребром: либо мать не вмешивается в её отношения, либо уходит из дома. Похоже, женщина выбрала последний вариант, устав от вспыльчивого характера дочери. Сейчас пенсионерка живёт в Санкт-Петербурге, увлекается фотографией и ведёт свой блог в "Инстаграме". Там Тамара выкладывает старые фотографии бывшей балерины, поздравляя её с днём рождения и напоминая об успехах на сцене. Волочкова игнорирует эти посты, перестав финансово помогать маме.

Главная любовь в жизни Волочковой — это не родители, дочь или многочисленные ухажёры, а общественное внимание, ради которого она готова на всё. Но как только шумиха утихает и Волочкова остаётся одна в особняке со своим огромным портретом, то рука сама тянется к бутылке. Никакие шумные застолья и постоянные гости не заменят семью, которую Волочкова сама же и уничтожила. И теперь к 50 годам балерина осталась у разбитого корыта, когда никто не воспринимает её всерьёз.

Что стало поворотным моментом в жизни Волочковой, после чего она потянулась к бутылке и отгородилась от семьи? Увольнение из Большого театра Развод с Игорем Вдовиным после рождения дочки Двойной инсульт отца

Авторы Мария Паламарчук