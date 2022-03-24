Для Зеленского украинские националисты опаснее, чем Российская армия Если радикалы совершат в Незалежной новую революцию, это ускорит агонию государства и полностью сотрёт Украину с карты мира. 76784 76784 Обложка © ТАСС / AP Photo / Andrew Marienko

Националисты Незалежной хотят выполнить требование Вашингтона о войне с Россией до последнего украинца. И препятствием для этого может стать президент Украины Владимир Зеленский, который ведёт переговоры с Россией. Поэтому не исключено, что местные радикалы могут попытаться его устранить. Как заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, против президента Украины Владимира Зеленского готовится государственный переворот, за которым стоят националистические силы.

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться, и это касается не только вопросов гуманитарного характера, но и политической ситуации. Если раньше президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью специальной операции российских войск является физическое устранение главы украинского государства, то теперь ему бы стоило изменить своё мнение. Сейчас реальной угрозой для жизни Владимира Зеленского являются радикальные националисты.

Нацистский расклад

Когда представители либерального лагеря говорят, что на Украине радикалы не сидят в органах власти, то они лгут. Да, Верховная рада Украины IX созыва более-менее очистилась от националистов, но всего три года назад на заседание украинского парламента ходили представили всеукраинского объединения "Свобода" — наиболее известной политической партии, исповедующей украинский национализм и русофобию. Кроме того, депутатами Верховной рады Украины VIII созыва числились Дмитрий Ярош — лидер "Правого сектора"* — и Андрей Билецкий — командир полка "Азов", глава партии "Национальный корпус".

В 2020 году в некоторых регионах Украины прошли местные выборы. В областные и городские советы пришли всё те же радикалы. Например, в Волынский областной совет вошли семь членов ВО "Свобода", во Львовский областной совет прошли шесть представителей "Свободы" и семь от "Народного руха Украины", Ивано-Франковский областной совет возглавил Александр Сыч из всё той же "Свободы", представителей которой в местном парламенте 18.

Теперь же Зеленский вырыл себе могилу сам, раздав оружие кому попало и оставив радикальные элементы во власти и силовых структурах. Стоит напомнить, что полк "Азов" — официальное подразделение Национальной гвардии Украины. А ещё существует добровольческий украинский корпус "Правый сектор" и так называемая Украинская добровольческая армия.

С самого обретения независимости украинская улица принадлежит националистам. Митинги, нападения на оппозицию, политические убийства оставались безнаказанными. Даже акция у офиса президента и дома, где располагается квартира Владимира Зеленского, прошла мимо правоохранителей. Они там были, потолкались и все разошлись. Если бы Зеленский хотел раздавить националистов, то мог бы это сделать легко и его бы даже поддержал народ, но он этого не делал. Теперь же они вооружены, ещё больше озлоблены и им уже ничего не стоит свергнуть Зеленского и провозгласить некий национальный комитет, который и будет управлять Украиной.

Ливийский сценарий для Украины

Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Marienko

Окружение украинских националистов в Мариуполе и постепенное уничтожение этой группировки ставит Зеленского в неудобное положение перед всеми силовиками. В Донбассе концентрировались самые боеспособные воинские подразделения Украины. Сейчас они горят в котлах. "Азов" в Мариуполе, где продолжается зачистка города от нацистов, будет разбит. И совсем скоро "Азов" начнут героизировать, как когда-то создали миф о "киборгах" — украинских силовиках, воевавших в донецком аэропорту. К уцелевшим ошмёткам "Азова", которым посчастливится сбежать из котла, потянутся новые радикалы, которые будут счастливы принадлежать к "героям", которые сдерживали силы России и ДНР.

Раскрутка тезиса о том, что Зеленский предал своих же военнослужащих, будет находить отклик в сердцах украинцев по мере того, как силы освобождения будут продвигаться к западной границе Украины. И в такой ситуации у националистов будет шанс совершить поход, аналогичный походу Бенито Муссолини на Рим.

После того как Зеленский нарушил большую часть предвыборных обещаний и вверг Украину в войну, поддержку ему мало кто окажет. Стоит отметить, что процент доверия у Зеленского и так был невысок. 23 февраля исследовательская компания "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым всего 24,6% поддерживали действующего главу страны.

— Сейчас на Украине может происходить что угодно. К власти могут прийти и радикалы, и военные. Сейчас там хаос. Кто смел, тот и съел. Объявили себя властью и переподчинили структуры. Посмотрите на Ливию, где множество генералов и других элементов, которые кем-то признаются. На Украине тоже могут появиться люди, которые будут утверждать о контроле над некой территорией. Для России это не имеет значения. Мы признаем только тех, кто придёт к власти через выборы, — рассказал депутат Государственной думы, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев.

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Если националисты придут к власти, то они сразу дадут повод для демонтажа украинской государственности. Власть будет нелегитимной. России просто не с кем будет подписывать акт о капитуляции, так как пришедшие к власти не будут иметь никакого права на решение судьбы страны.

— При любом сценарии исход один, кто бы ни был у власти. Все цели специальной операции обозначены, и они будут выполнены. В каком-то смысле приход радикальных националистов даже лучше. Это ускорит агонию и лишит оснований опасаться того, что кто-то из правительства Зеленского попытается договориться с российскими элитами. Если с Зеленским можно о чём-то вести речь, учитывая, что он признанный президент, то с властями, пришедшими в результате государственного переворота, никто разговаривать не будет ни при каких обстоятельствах, — считает политолог Дмитрий Родионов.

По мнению экспертов, устранение Зеленского и совершение госпереворота на Украине со стороны радикалов не только не поможет улучшить ситуацию на Украине, а, наоборот, ухудшит её.

— Сейчас украинская власть не контролирует процесс. Какие процессы будут контролировать радикалы? Никаких. Как мы с ними будем разговаривать? Никак. Если они хотят получить деньги от западных спонсоров, то они должны помнить, что деньги идут на существующую власть. Радикалов они не спонсируют. Легитимизации тоже не произойдёт, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

В итоге получается, что государственный переворот, под который можно найти основания, станет окончанием Украины и лишь усугубит положение не только в пока подконтрольных Украине регионах, но и в целом в Восточной Европе.

Фото © ТАСС / Ukrainian Presidential Press Office via AP Что сделают с Зеленским националисты, если возьмут власть? 0 Ничего, он успеет сбежать. Посадят в тюрьму. Казнят.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Даниил Черных