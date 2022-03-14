В Москве мошенники украли у актёра Молодёжного христианского театра 700 тысяч рублей

Актёр ММХТ Passion Dream (Московский молодёжный христианский театр) оформил на себя кредит на 700 тысяч рублей и отдал эти деньги мошенникам. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, 23 февраля мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником крупного банка. По его словам, злоумышленники якобы взломали лицевой счёт актёра и теперь пытаются оформить кредит на него.

Затем лжебанкир рассказал мужчине о дальнейших действиях, которые помешают мошенникам. Пострадавшему рекомендовали идти в банк и оформить самому кредит, чтобы якобы опередить преступников. Эти деньги затем нужно перевести на безопасный счёт. Так актёр и сделал, оформив кредит на 700 тысяч рублей.

"Получив наличные, мужчина сразу перевёл все деньги на продиктованный мошенниками счёт. Лжебанкир обещал, что вскоре его кредит будет аннулирован, а преступников поймают и накажут", — рассказали в правоохранительных органах.

Затем мужчина начал ждать обнуления счёта, но долг не исчез. Спустя несколько недель актёр понял, что его обманули мошенники и пошёл в полицию. Сейчас оперативники проводят проверку и разыскивают злоумышленников.