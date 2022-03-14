МИД Китая призвал США разъяснить военно-биологическую деятельность на Украине
Официальный представитель министерства Чжао Лицзянь потребовал Вашингтон объяснить, какие патогены исследовались в лабораториях, и провести там независимое исследование международными экспертами.
Пекин призывает Вашингтон полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, включая ту, что проводилась на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?" — сказал он в ходе брифинга.
Лицзянь заметил, что всё мировое сообщество озабочено деятельностью Вашингтона в Незалежной, где в соответствии с заказами Минобороны США функционируют десятки биолабораторий. Дипломат задался вопросами, на что были потрачены 200 миллионов долларов, в отношении каких патогенов проводились исследования, а также почему американское посольство в Киеве удалило с сайта все соответствующие документы.
Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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