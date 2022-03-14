МИД Китая призвал США разъяснить военно-биологическую деятельность на Украине

Пекин призывает Вашингтон полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, включая ту, что проводилась на территории Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами?" — сказал он в ходе брифинга.