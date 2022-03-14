Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты нужно включить в рацион во время поста

Соблюдающим пост людям нужно включать в рацион пищу, содержащую белок, витамин A, цинк, селен и жир, чтобы восполнить витамины, микро- и макроэлементы, которые человек обычно получает с продуктами животного происхождения. Такими рекомендациями поделилась врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24".

По её словам, рацион во время поста должен быть максимально разнообразным. Если каких-то витаминов, микро- и макроэлементов нет в одном растительном продукте, их нужно восполнить за счёт другого. Например, белок можно получить, если употреблять в пищу бобовые: фасоль, горох, чечевицу, поясняет Соломатина.

"Жиры нужны для клеточной мембраны, для миелиновых оболочек. Источник — растительные масла, но не нужно упираться в какое-то одно масло, что многие и делают. Растительные масла должны быть разнообразными. И оливковое, и виноградной косточки — любые. Чем шире линейка, тем лучше", — сказала диетолог.

Много витамина E содержится в подсолнечном масле, но жир здесь представлен омегой-6. Когда он идёт в сочетании с омегой-3, то становится полезным, отметила специалист. Соломатина также предупредила, что при недостатке последнего омега-6 может вызывать воспаление, а это увеличивает риск атеросклероза.

Также полезный для организма селен присутствует в бразильских орехах. По словам диетолога, двух штук хватит для восполнения суточной нормы этого микроэлемента.

"Бета-каротин, предшественник витамина А, есть в жёлто-оранжевых овощах. Морковь богата бета-каротином. Но надо обязательно её есть с жирами — с растительным маслом. Бета-каротин присутствует в тыкве, облепихе", — заключила Соломатина.