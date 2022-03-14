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14 марта, 08:43

Украинская сторона сообщила о старте четвёртого раунда переговоров с Россией

Консультации запланированы в видеорежиме, очной встречи делегаций на этот раз не будет.

Начался четвёртый раунд переговоров России и Украины по вопросу "Операции Z". Об этом сообщил в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Переговоры запланированы в видеорежиме, очной встречи делегаций не будет.

"Переговоры — четвёртый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор", — сообщил Подоляк.

Представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

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President.gov.ua

Алексей Берковиц

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