Украинская сторона сообщила о старте четвёртого раунда переговоров с Россией

Консультации запланированы в видеорежиме, очной встречи делегаций на этот раз не будет.

Начался четвёртый раунд переговоров России и Украины по вопросу "Операции Z". Об этом сообщил в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Переговоры запланированы в видеорежиме, очной встречи делегаций не будет.

Представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.