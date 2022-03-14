В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У", есть пострадавшие
При этом очевидцы с места сообщают даже о жертвах. Информация уточняется.
В центре Донецка возле Дома Правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Он также публикует фото с места происшествия.
По данным Кулемзина, есть пострадавшие. При этом очевидцы с места сообщают даже о жертвах. Информация уточняется.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.