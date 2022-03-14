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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 08:59
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В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У", есть пострадавшие

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

При этом очевидцы с места сообщают даже о жертвах. Информация уточняется.

В центре Донецка возле Дома Правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Он также публикует фото с места происшествия.

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

По данным Кулемзина, есть пострадавшие. При этом очевидцы с места сообщают даже о жертвах. Информация уточняется.

А 12 марта силы ПВО ДНР сбили украинскую ракету "Точка-У" над Шахтёрском.

ВС России за сутки сбили в воздухе пять украинских БПЛА и ракету "Точка-У"
ВС России за сутки сбили в воздухе пять украинских БПЛА и ракету "Точка-У"

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Александра Вишнякова
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