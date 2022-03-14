В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У", есть пострадавшие

При этом очевидцы с места сообщают даже о жертвах. Информация уточняется.

В центре Донецка возле Дома Правительства сбили украинскую ракету "Точка-У". Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Он также публикует фото с места происшествия.

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

В центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У". Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

По данным Кулемзина, есть пострадавшие. При этом очевидцы с места сообщают даже о жертвах. Информация уточняется.