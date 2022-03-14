Бойфренд модели Гретты Ведлер показал, как расправился с девушкой в отеле
Судя по рассказу обвиняемого, после убийства девушки он лёг спать, а утром обратил внимание, что возлюбленная не подаёт признаков жизни. В настоящее время следствие ходатайствует об аресте мужчины.
Следственный комитет России опубликовал видеокадры осмотра места убийства столичной модели Гретты Ведлер. Видео размещено в YouTube.
На записи обвиняемый рассказал и показал, как задушил свою бывшую девушку. По его словам, он поссорился с блондинкой из-за ревности и денег. Следователям фигурант уголовного дела также заявил, что в ссоре якобы "просто толкнул" Ведлер и лёг спать.
"Проснулся. Я понял, что она не реагирует ни на что. Я её взял и потащил в ванную. Там уже я понял, что она холодная", — рассказал молодой человек.
В настоящее время следствие ходатайствует об аресте мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, модель Гретта Ведлер пропала более года назад. Знакомый девушки тогда рассказал, что мужчина, с которым блондинка находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве. В марте 2022 года тело Ведлер нашли в чемодане в Липецке. Задержанным по подозрению в убийстве модели оказался её бывший бойфренд.
YouTube / СК РФ