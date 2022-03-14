Бойфренд модели Гретты Ведлер показал, как расправился с девушкой в отеле

Следственный комитет России опубликовал видеокадры осмотра места убийства столичной модели Гретты Ведлер. Видео размещено в YouTube.

На записи обвиняемый рассказал и показал, как задушил свою бывшую девушку. По его словам, он поссорился с блондинкой из-за ревности и денег. Следователям фигурант уголовного дела также заявил, что в ссоре якобы "просто толкнул" Ведлер и лёг спать.

"Проснулся. Я понял, что она не реагирует ни на что. Я её взял и потащил в ванную. Там уже я понял, что она холодная", — рассказал молодой человек.

В настоящее время следствие ходатайствует об аресте мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.