Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию по делу о катастрофе MH17

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о малазийском "боинге" на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в понедельник в заявлении голландского кабмина.

"Это отдельный процесс, не зависящий от текущих событий на Украине", — подчёркнуто в сообщении.