Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию по делу о катастрофе MH17
Истцы утверждают, что это отельный процесс, не зависящий от текущих событий на Украине.
Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о малазийском "боинге" на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в понедельник в заявлении голландского кабмина.
"Это отдельный процесс, не зависящий от текущих событий на Украине", — подчёркнуто в сообщении.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.
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