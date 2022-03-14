В "Роскосмосе" заявили, что астронавт США Марк Ванде Хай вернётся на Землю по графику

В пресс-службе госкорпорации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для компании важнейшим приоритетом.

Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю на корабле "Союз МС-19" 30 марта в соответствии с графиком. Об этом заявили в "Роскосмосе".

"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надёжности как партнёра. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", — сообщили в пресс-службе компании.

В организации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для "Роскосмоса" важнейшим приоритетом.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия прекратит сотрудничество с США по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.