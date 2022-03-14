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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 09:28

В "Роскосмосе" заявили, что астронавт США Марк Ванде Хай вернётся на Землю по графику

Обложка © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

Обложка © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

В пресс-службе госкорпорации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для компании важнейшим приоритетом.

Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю на корабле "Союз МС-19" 30 марта в соответствии с графиком. Об этом заявили в "Роскосмосе".

"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надёжности как партнёра. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", — сообщили в пресс-службе компании.

В организации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для "Роскосмоса" важнейшим приоритетом.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия прекратит сотрудничество с США по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.

Кто больше потеряет из-за санкций против России по космическим программам
Кто больше потеряет из-за санкций против России по космическим программам

Напомним, "Роскосмос" потребовал от партнёров по МКС отменить санкции против своих предприятий. Генеральный директор компании Дмитрий Рогозин уверен, что введённые компаньонами ограничения являются незаконными, и показал в качестве доказательства политическую карту мира, составленную американскими астрономами.

Как сообщал Лайф, ряд западных стран ввёл против нашей страны санкции из-за того, что 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Никита Осипов
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