В "Роскосмосе" заявили, что астронавт США Марк Ванде Хай вернётся на Землю по графику
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В пресс-службе госкорпорации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для компании важнейшим приоритетом.
Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю на корабле "Союз МС-19" 30 марта в соответствии с графиком. Об этом заявили в "Роскосмосе".
"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надёжности как партнёра. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", — сообщили в пресс-службе компании.
В организации отметили, что безопасная работа экипажа на орбите МКС является для "Роскосмоса" важнейшим приоритетом.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия прекратит сотрудничество с США по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.
Напомним, "Роскосмос" потребовал от партнёров по МКС отменить санкции против своих предприятий. Генеральный директор компании Дмитрий Рогозин уверен, что введённые компаньонами ограничения являются незаконными, и показал в качестве доказательства политическую карту мира, составленную американскими астрономами.
Как сообщал Лайф, ряд западных стран ввёл против нашей страны санкции из-за того, что 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.