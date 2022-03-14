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14 марта, 09:26

СМИ опубликовали видео, предположительно, с пожаром на заводе "Антонов" в Киеве

На кадрах видны большие серые клубы дыма. В администрации города подтвердили данные о пожаре. Там сообщили о двух погибших.

Момент пожара, который произошёл на заводе "Антонов" в Киеве. Видео © t.me / stranaua

Украинское издание "Страна.ua" в телеграм-канале опубликовало видео, на котором, предположительно, горит завод военно-транспортных самолётов "Антонов", находящийся в Киеве.

"В Сети пишут, что это последствия авиаудара по заводу Антонова в Киеве", — говорится в подписи к восьмисекундному видео, на котором видно поднимающиеся серые клубы дыма.

Пресс-служба Киевской городской администрации подтвердила в телеграм-канале, что под обстрелами и в самом деле оказался завод "Антонов", а также многоэтажный дом. По предварительным данным, погибли два человека и семь пострадали, у них зафиксированы ранения различной степени тяжести.

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А ранее отступающие националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населённые пункты.

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Кадр из видео © t.me / stranaua

Светлана Оперук

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