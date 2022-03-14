Штаб теробороны ДНР: В результате падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке погибло 20 человек

Сейчас на месте трагедии работают спасатели и экстренные службы, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы республики, среди жертв есть дети.

Согласно предварительным данным, жертвами падения обломков украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка стали минимум 20 человек. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Также приводится информация о девяти раненых, однако данные ещё уточняются. На месте работают спасатели, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, который приехал на место, среди погибших есть дети.

"Если бы она долетела до места назначения и сработала, радиус поражения был бы 500 метров — вообще бы ничего живого не осталось", — сказал Пушилин, уточнив, что сбитая ракета была кассетного типа.