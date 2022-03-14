"Это вообще не про деньги": Жена Карпина сравнила его зарплату в сборной и "Ростове"
На прошлой неделе специалист продлил контракт с национальной командой и вновь возглавил ростовский клуб.
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" и сборной России по футболу Валерия Карпина, заявила, что в национальной команде и клубе её муж получает сопоставимую зарплату. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"По сути, заработок одинаковый. Раньше у него в "Ростове" был годичный контракт, а здесь — на пять месяцев и автоматически продлился ещё на два. Так что по деньгам получается то на то. Это вообще не про деньги. Как очень многие думают: пошёл в сборную за бабками! Да за какими?! Там ничего и близко не стоит по сравнению с контрактами, которые заключали тренеры национальной команды раньше", — сказала Карпина.
На прошлой неделе Карпин продлил контракт с национальной командой до конца года. РФС также согласовал возможность работы специалиста не только в сборной России, но и футбольном клубе "Ростов".
Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он вывел команду в стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2022, но ФИФА отстранил сборную от участия в ближайших международных матчах. РФС подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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