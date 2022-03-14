Вьетнам заявил о готовности к приёму туристов из РФ после открытия границ
Власти одобрили правила въезда в страну для иностранцев с 15 марта. Так, для наших соотечественников безвизовый срок пребывания в азиатском государстве составит не более 15 дней, как и до пандемии.
Вьетнам готов к приёму российских туристов после предстоящего открытия границ страны, которые на протяжении двух лет оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила председатель совета директоров туристической компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.
По её словам, власти Вьетнама уже разработали план полного открытия границ для иностранцев с 15 марта, в соответствии с которым будет восстановлена политика въезда для граждан многих стран, в том числе РФ. Так, для россиян безвизовый срок пребывания составляет не более 15 дней.
"Правительство Вьетнама придаёт большое значение возвращению российских туристов во Вьетнам, поощряя и поддерживая международные турфирмы в организации чартерных рейсов и рейсов вьетнамских авиакомпаний в РФ для привлечения российских путешественников", — цитирует ТАСС руководителя одного из крупнейших туроператоров Вьетнама.
Хоанг Тхи Фонг Тху подчеркнула, что РФ в течение долгих лет лет является одним из ключевых рынков потребления для туриндустрии Вьетнама, поэтому турбизнес азиатской страны намерен и дальше расширять взаимодействие с российской стороной.
Ранее Лайф сообщал, что Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Ожидается, что полёты возобновятся в китайские города Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, а также в индонезийский Денпасар. Кроме того, наша страна полностью сняла введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.
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