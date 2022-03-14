Вьетнам заявил о готовности к приёму туристов из РФ после открытия границ

Вьетнам готов к приёму российских туристов после предстоящего открытия границ страны, которые на протяжении двух лет оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила председатель совета директоров туристической компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.

По её словам, власти Вьетнама уже разработали план полного открытия границ для иностранцев с 15 марта, в соответствии с которым будет восстановлена политика въезда для граждан многих стран, в том числе РФ. Так, для россиян безвизовый срок пребывания составляет не более 15 дней.

"Правительство Вьетнама придаёт большое значение возвращению российских туристов во Вьетнам, поощряя и поддерживая международные турфирмы в организации чартерных рейсов и рейсов вьетнамских авиакомпаний в РФ для привлечения российских путешественников", — цитирует ТАСС руководителя одного из крупнейших туроператоров Вьетнама.