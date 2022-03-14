Meta запретила публиковать призывы к убийству глав государств
Вице-президент компании Ник Клегг отметил, что организация уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".
Meta будет запрещать появление в социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству лидеров стран. Об этом заявил вице-президент компании Ник Клегг.
"Для устранения любой двусмысленности мы ещё больше сужаем рамки наших директив, чтобы чётко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах", — отметил Клегг.
Он подчеркнул, что компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".
Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом. Ведомство предупредило о блокировке "Инстаграма". Причиной этому стало решение компании Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешить призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, в ночь на 14 марта соцсеть стала недоступной на территории РФ.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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