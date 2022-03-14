Meta запретила публиковать призывы к убийству глав государств

Вице-президент компании Ник Клегг отметил, что организация уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".

Meta будет запрещать появление в социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству лидеров стран. Об этом заявил вице-президент компании Ник Клегг.

"Для устранения любой двусмысленности мы ещё больше сужаем рамки наших директив, чтобы чётко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах", — отметил Клегг.