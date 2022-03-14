Пушилин: Сбитая над Донецком "Точка-У" несла запрещённый кассетный заряд

Жертвами стали мирные граждане, которые стояли в очереди у банкомата и ждали автобуса на остановке. Погибло не менее 20 человек, но их могло быть и больше, если бы ракета достигла цели.

Выпущенная украинскими силовиками ракета "Точка-У", которая была сбита над Донецком, несла запрещённый международными конвенциями кассетный заряд. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Точка-У" несла кассетный заряд. Запрещённый, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв", — сказал он.

Жертвами падения ракеты, по данным Пушилина, стали 20 человек, в том числе дети, ещё девять человек получили ранения, некоторые пострадавшие лишились конечностей и навсегда останутся инвалидами.